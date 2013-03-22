美国债市：公债价格持平，投资人对塞浦路斯情势感到紧张

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
* 塞浦路斯有望达成救助协议，公债价格一度下滑
* 10年期公债收益率持于1.90-1.97%的窄幅区间内
* 美联储买入36.8亿美元2018-2020年到期公债
路透纽约3月22日 - 美国公债价格周五持平，周末前塞浦路斯是否能达成救助协议仍有疑问，令投资人对该国在欧元区的前景仍不确定。
塞浦路斯执政党表示，可能在数小时内达成协议筹措数十亿欧元资金，以获得欧盟的金援，避免金融系统崩溃和退出欧元区。
这些言论在俄罗斯拒绝了塞浦路斯求援后作出的，本周塞浦路斯拟向银行存款征税的提议扰乱了全球市场。
“今日交投极为淡静，”CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示，“我们处于观望。”
指标10年期公债 持平，收益率报1.915%。
本周，该收益率在约1.90-1.97%的区间内交投，从上周约2.06%的高位回落。
30年期公债 也持平，收益率报3.135%。
市场担心，塞浦路斯的问题可能在西班牙和意大利等欧元区其他国家重演，这在本周打压公债收益率，尽管美国经济数据改善令一些市场人士原本预计收益率会上升。
交易商目前不确定是否欧元区进一步波动会将美国指标10年期公债收益率再度压低至1.90%下方，抑或塞浦路斯问题达成解决办法将令投资人注意力回到美国经济，推高该收益率重回2%上方。
“整体而言，投资人不是很确定市场将向哪个方向突破。”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Sean Murphy表示。
投资人也在仔细研读经济改善的迹象，这被视为美联储结束目前购债计划的关键。
周五，美联储买入36.8亿美元2018-2020年到期公债。
多数分析师预计美联储将在今年年底结束或缩减购债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 (+) 0.250
五年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.792
10年期公债 100-25/32 (+) 1.915
30年期公债 99-26/32 (+) 3.135(完)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4