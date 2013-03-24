(重温稿)美国债市：公债价格持平，投资人对塞浦路斯情势感到紧张

* 塞浦路斯有望达成救助协议，公债价格一度下滑

* 10年期公债收益率持于1.90-1.97%的窄幅区间内

* 美联储买入36.8亿美元2018-2020年到期公债

路透纽约3月22日 - 美国公债价格周五持平，周末前塞浦路斯是否能达成救助协议仍有疑问，令投资人对该国在欧元区的前景仍不确定。

塞浦路斯执政党表示，可能在数小时内达成协议筹措数十亿欧元资金，以获得欧盟的金援，避免金融系统崩溃和退出欧元区。

这些言论在俄罗斯拒绝了塞浦路斯求援后作出的，本周塞浦路斯拟向银行存款征税的提议扰乱了全球市场。

“今日交投极为淡静，”CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示，“我们处于观望。”

指标10年期公债 持平，收益率报1.915%。

本周，该收益率在约1.90-1.97%的区间内交投，从上周约2.06%的高位回落。

30年期公债 也持平，收益率报3.135%。

市场担心，塞浦路斯的问题可能在西班牙和意大利等欧元区其他国家重演，这在本周打压公债收益率，尽管美国经济数据改善令一些市场人士原本预计收益率会上升。

交易商目前不确定是否欧元区进一步波动会将美国指标10年期公债收益率再度压低至1.90%下方，抑或塞浦路斯问题达成解决办法将令投资人注意力回到美国经济，推高该收益率重回2%上方。

“整体而言，投资人不是很确定市场将向哪个方向突破。”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Sean Murphy表示。

投资人也在仔细研读经济改善的迹象，这被视为美联储结束目前购债计划的关键。

周五，美联储买入36.8亿美元2018-2020年到期公债。

多数分析师预计美联储将在今年年底结束或缩减购债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+) 0.250

五年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.792

10年期公债 100-25/32 (+) 1.915