美国债市：公债价格上扬，欧元集团主席的讲话引发对银行挤兑的忧虑

* 欧元集团主席称塞浦路斯协议可能成为解决欧元区问题的模板

* 指标公债收益率跌至1.90%，为区间的低端

* 美国将标售990亿美元的公债

* 美联储购买14.6亿美元2036－2043年到期的公债

路透纽约3月25日 - 美国公债价格周一上扬，受助于避险买盘，因欧元集团主席称，塞浦路斯救助协议可能成为解决区内其他国家银行债务高企问题的模板，之后引发市场担忧可能出现银行挤兑。

尽管塞浦路斯在周一早间与国际金主达成救助协议，部分平息了对欧债危机正在恶化的担忧，但交易商仍对西班牙和意大利的财政问题感到不安，这两国的经济和银行体系规模是塞浦路斯的数倍。

荷兰财长兼欧元集团主席迪塞尔布洛姆在接受路透和金融时报访问时表示，三年来，政府和纳税人承担救助成本，提供支持的局面必须结束。

“欧元集团主席称，特别针对塞浦路斯银行体系的重组计划将成为未来重组的模板，”TD Securities的利率策略师Richard Gilhooly表示。

塞浦路斯在最后一刻与国际金主达成救助协议，同意关闭该国第二大银行，对无保存款大幅征税，使债权人和大额储户蒙受损失，避免该国经济崩溃。

公债价格在尾盘交易中削减涨幅，因欧元集团在一份声明中表示，塞浦路斯只是一个特例，不会将塞浦路斯救助计划中采取的模型或模板用于每一个区内国家。

指标指10年期公债 价格尾盘上扬7/32，收益率报1.91%，盘中一度跌至1.90%的低位。稍早，10年期公债收益率曾攀升至1.97%的高位，因塞浦路斯救助协议引发的乐观情绪。

“市场担忧，储户将蒙受损失。市场人士认为这是错误的举措。将导致银行业出现重大问题，”R.W. Pressprich & Co的政府和机构交易部主管Larry Milstein表示。

30年期公债 价格上扬13/32，收益率报3.14%，稍早攀升至3.19%的高位。

**本周有新债供应**

分析师分和交易商称，本周有990亿美元的新债供应，且如果有令人鼓舞的美国经济数据出炉，可能给公债价格构成一定的下行压力。本周交易日减少一天，可能使市场走势被放大。周五因耶稣受难日假期休市。

美财政部将于周二标售350亿美元的两年期公债；周三标售350亿美元的五年期公债；周四标售290亿美元的七年期公债。

美国公债市场将于周四1800 GMT提前结束交易，周五休市一天。

分析师称，基金经理季末调整头寸而引发的买盘，以及美联储本周进行的四次购债操作将缓解供应相关卖盘对市场造成的冲击。

美联储在1500GMT购买14.6亿美元的2036年2月到2043年2月到期的公债。

另外，美联储在上周发布的最新政策声明中重申，将保持短期利率在近零水平的承诺，这将限制公债收益率的升幅。

“美联储维持现状将是未来数月主导市场的因素，”Brown Advisory的基金经理Tom Graff表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+) 0.250

五年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.786

10年期公债 100-25/32 (+04/32) 1.915