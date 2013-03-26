美国债市：公债价格上涨，因塞浦路斯忧虑犹存

* 塞浦路斯忧虑持续，刺激对公债的避险买盘

* 经济数据表现不一，支持美国经济成长平稳但缓慢的观点

* 美联储买入31.4亿美元中期公债

* 美国财政部周三将发售350亿美元五年期公债

路透纽约3月26日 - 美国公债价格周二上涨，盘中交投淡静且反复，因对塞浦路斯银行业问题的担忧持续，给市场带来避险买盘，盖过经济数据改善的影响。

塞浦路斯救助计划引发市场臆测是否这一令银行债权人和大储户遭受损失的计划会成为欧元区银行未来救助的模板。投资人不由得担心意大利和西班牙会出现银行挤兑，这两国的银行体系比塞浦路斯大数倍。

“公债收益率被拉低，因塞浦路斯情势，金融危机威胁，储户存款价值遭减计的威胁以及自身问题引起的银行挤兑，”法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略部门主管Mary Beth Fisher表示。

尽管在美国公布强劲楼市数据引发对公债的抛售和美股上涨后，避险买盘仍扶助公债价格反弹。

“经济数据持续改善，基于今晨的数据，房价上涨，销售加速，预计明日公布的成屋待完成销售指数也不错，”Fisher补充道。

指标10年期公债 价格尾盘上扬3/32，收益率报1.91%，周一尾盘报1.92%。

自上周初塞浦路斯忧虑点燃后，美国10年期公债收益率就在约1.90-1.97%的区间内交投。

“经济正在复元，但进程缓慢，”HSBC Securities USA首席美国利率策略师Larry Dyer表示，“看来美国公债陷入非常狭窄的交投区间内。”

Dyer预计10年期公债收益率短期内将陷于1.85-2.05%的区间内。

美国财政部周二标售两年期新债，需求低于均值，但之后美国公债价格守住涨幅。

根据美国财政部数据，此次标售认购倍数为3.27，为2011年7月标售两年期公债录得3.14倍认购倍数以来最低。标售的得标利率为0.255%，同标售前二级市场水准一致。

欧债危机旧伤复发以及美联储承诺拉低利率会有助于周三和周四财政部的公债发售，但在周五耶稣受难日假期前，市场交投会减少。

美国公债市场将于周四1800 GMT提前结束交易，周五休市一天。

交易商预计周三的五年期新债发售 得标利率将为0.80%，较周二二级市场交投水准高约2个基点。

美联储周二买入31.42亿美元2020-2023年到期公债，为其购债计划的一部分。

周三美联储将买入12.5-17.5亿美元2036-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (-) 0.250

五年期公债 99-28/32 (+02/32) 0.776

10年期公债 100-27/32 (+04/32) 1.906