美国债市：公债收益率触及三周最低，因欧元区忧虑带动避险买盘

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
* 公债因欧元区忧虑上扬，收益率跌穿阻力位
* 美联储买入15.6亿美元2039-2043年到期公债
* 美国财政部周四将发售290亿美元七年期公债
路透纽约3月27日 - 对欧元区的担忧周三将美国指标10年期公债收益率压至逾三周低点，并跌穿技术阻力位，因投资人对银行进一步重组和意大利公债标售结果疲弱感到不安。
美国财政部今日标售350亿美元五年期新债，获得强劲需求，这是本周990亿美元新债标售的一部分。
复活节长周末前对较低风险公债有需求，且投资人为季末粉饰账面也令周三公债升势加强。
“欧洲银行体系脆弱，其威胁犹存，”BlackRock全球首席投资策略师Russ Koesterich表示。
意大利周三标售的五年期公债得标利率为10月来最高，因该国组建新政府缺乏进展，且对塞浦路斯救助的担忧殃及需求，但意大利10年期新债标售得标利率降低。
公债标售后，美国公债价格上扬，跟随德债走势。美国10年期公债收益率跌穿1.89-1.90%的阻力水准后，公债价格扩大涨幅，许多投资人在该水准有止损单，要出脱空头仓位。
指标10年期公债 价格尾盘上扬17/32，收益率报1.85%，周二尾盘报1.91%。
自上周初塞浦路斯忧虑点燃后，美国10年期公债收益率就在约1.90-1.97%的区间内交投。该收益率从3月8日的2.09%高位回落。
10年期公债收益率和10年期美元利率互换息差 触及18.25个基点，为6月来最宽。衡量全球金融体系信心的指标－10年期互换利差自逾一周前塞浦路斯银行危机爆发以来已近翻倍。
法国经济去年第四季疲弱，萎缩0.3%，令投资人对欧洲继续拖累全球经济的担忧加重。
欧洲情势引发的避险买盘帮助财政部标售350亿美元五年期新债，此次标售中间接投标中标率为46%，为11个月来最高，得标利率为0.76%。
周四，财政部将标售290亿美元七年期公债，为本周最后一次。
美国公债市场将于周四1800 GMT提前结束交易，周五休市一天。
周三美联储将买入15.9亿美元2036-2043年到期公债，为购债计划的一部分。周四美联储将买入42.5-52.5亿美元2017年到期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 (+) 0.250
五年期公债 100-02/32 (+06/32) 0.737
10年期公债 101-11/32 (+17/32) 1.852
30年期公债 100-20/32 (+31/32) 3.093(完)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。