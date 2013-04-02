美国债市：公债价格走低，因投资者转投风险较高资产

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
* 市场静待周五公布的美国非农就业数据
* 美国就业增长料强劲，但预计美联储将保持政策稳定
* 标普500指数距离纪录高位不远
路透纽约4月2日 - 美国公债价格周二回落，因在本周稍晚美国就业数据公布前，投资者买入诸如股票等风险较高资产，而非公债。
标普500指数 上扬，逼近历史盘中高位1,576.09点，3月美国非农就业数据将于周五公布。
尽管接受路透调查的分析师估计非农就业岗位增加20万个，但预计失业率将保持在7.7%，距离美联储设定的6.5%的目标还有很长的距离，美国决策者不可能改变其宽松政策立场。
“今天的交易受风险意愿推动，在股市上扬，以及市场人士投资公司债和高收益债券的兴致不减中得以体现，”Calvert Investment Management, Inc的投资组合经理Matthew Duch表示。
指标10年期公债 价格回落8/32，收益率从周一的1.84%攀升至1.861%。
但即便就业数据强于预期，公债收益率也不可能升穿2%，Prudential Fixed Income的首席策略师Robert Tipp表示。
“我认为，美国公债价格上行的空间并不大，”他说。
“当公债收益率今年稍早触及2%时，它们的确非常便宜，尤其是从全球的范围来考量，”他说。
事实上，海外忧虑扶助支撑对公债的避险买盘。近期塞浦路斯救助的混乱局面使投资者感到不安，欧元区的失业率仍然高企，使近几周美国公债价格仍陷于区间内，即使美国经济数据暗示，复苏正在加速。
就业数据是美国不断好转的经济指标之一。周三将公布的ADP民间就业数据是反应美国就业市场3月表现的第一个指标。
另外，分析师称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能继续执行宽松货币政策，因海外情势仍令人忧虑
美联储美目前正在执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和美国公债的计划。
购债计划对公债有支撑作用，但对诸如股票等风险较高资产更加利好，Duch表示。
“市场预期失业率将持稳或随着时间的推移缓慢回落，”Duch说，“不会出现任何大的意外，促使美联储收缩目前的政策规模，因总的来说，趋势更能说明问题。即便美国经济正在改善，但美联储仍担忧海外事件对美国经济的影响。”
不过，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示，如果经济成长继续加速，就业市场状况进一步改善，美联储可能在年底前缩减购债计划规模。
美联储周二购买15.75亿美元2036年2月到2043年2月到期的公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100 (-) 0.246
五年期公债 99-29/32 (-02/32) 0.769
10年期公债 101-08/32 (-08/32) 1.861
30年期公债 100-15/32 (-14/32) 3.101(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95