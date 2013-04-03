美国债市：公债价格上涨，因ADP数据不佳数削弱对非农就业报告的希望

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
* 市场静待周五公布的美国非农就业报告
* ADP民间就业数据弱于预期
* ISM非制造业就业分项指数下滑
路透纽约4月3日 - 美国公债价格周三上涨，此前美国就业和服务业数据疲弱，削弱对周五公布的关键就业市场数据的希望。
指标公债收益率(殖利率)触及三个月低位，此前民间就业服务机构ADP公布美国民间就业人数增加15.8万，低于预期。美国供应管理协会(ISM)也公布3月非制造业活动以七个月来最慢速度扩张。
“我们将对3月非农就业岗位增幅预估下修4万个，至增长16万，”德银证券董事总经理及首席美国经济学家Joseph LaVorgna说。
如此观点“有利公债，公债收益率正测试其近期交投区间的低端，”荷兰国际集团美国公债交易商Jake Lowery说。
在周三美国数据出炉前，指标10年期公债价格跌3/32点，之后在纽约市场下午稍后的交易中涨15/32，收益率下滑至1.811%。
“我们预计10年期公债收益率将介于1.73-2.07%，从较长期来看，将可能在2.15-1.73%，”RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说，“短期阻力位在大约1.83%。”
路透分析师预期，3月非农就业岗位将增加20万。
ADP数据令市场对非农就业岗位的预期有所下调，因此，如果非农就业岗位增加20万或以上将导致公债价格下跌。
但公债价格回落的幅度可能相对温和，Lowery说，因债券投资人已倾向作空，视乎近期美国经济数据如何强劲而定。
但就业市场中长期趋势也将至为重要，Calvert Investments固定收益策略Steve Van Order说。
他说，如果失业率较美联储预期的年底提早跌向7.4%，“那么，美联储提早缩减量化宽松政策规模的可能性上升。”
美联储决策者曾表示，他们希望看到失业率从目前的7.7%回落，更接近6.5%。
作为其非常规货币宽松举措的一部份，美联储周三买入37.3亿美元2019年2月至2020年3月到期的公债。(完)
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.234
五年期公债 100-04/32 (+07/32) 0.726
10年期公债 101-22/32 (+15/32) 1.812
30年期公债 101-13/32 (+30/32) 3.053(完)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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