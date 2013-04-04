美国债市：日本央行增加购债及美国初请失业金人数意外跳升带动公债价格上涨

* 日本央行增加购债以提振经济

* 美国上周初请失业金人数意外增加

* 日本10年期公债收益率触及纪录低点，表现优于美债

* 美国30年期公债收益率跌穿3%

路透纽约4月4日 - 美国公债价格周四大涨，因在日本央行宣布增加购债以提振经济后，日本公债收益率挫至纪录低点，投资人寻求较高收益的美元资产。

分析师表示，美国公布上周初请失业金人数意外增加，打压了近期对就业市场改善的乐观情绪，也助燃了对美联储将在今年坚持大规模购买资产以拉低失业率的押注。

上周初请失业金人数增至11月来最高，刺激投资人担心第二季经济前景，并扶助带动了对美国公债的避险买盘。

上述因素，以及对欧债危机持续的担忧引发一波公债买盘，30年期美国公债 跌穿3%，为1月中来首见。

“迹象显示量化宽松政策周期牢固，并在全球其他地区蔓延，”对冲基金III Associates联席投资长Garth Friesen谈及日本央行购买资产计划时表示，“这对美元计价资产有利。”

指标10年期美债 尾盘升15/32，报102-4/32，收益率报1.763%，较周三尾盘跌5.3个基点。10年期公债收益率在1.75%区域遭遇技术阻力，这接近其200日移动均线。

10年期美债表现不及10年期日本公债 ，后者收益率跌至0.425%的纪录低点，因应日本央行每月购买7万亿日圆资产的计划。

**央行加大量化宽松政策力度**

投资人认为日本央行此次规模高达1.4万亿美元购债刺激经济行动有风险，类似于美联储每月购买850亿美元债券的计划。

根据分析师，日本央行将按每月相当于国内生产总值(GDP)1.5%的进度扩大资产负债表规模，今年幅度达到相当于GDP的15%，而美联储目前的购债计划规模相当于今年GDP的7%。

央行购买资产的主要目的是拉低长期借款成本，刺激企业和投资活动。一些分析师表示，这还有助于令货币贬值，扶助出口商，第二个目的在日本尤其重要。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，日本央行购买资产规模近翻倍的行动“若奏效，将肯定对所有人都有帮助”。

Allianz Global Investors投资和客户策略部门主管Kristina Hooper表示，日本央行“做法同美联储一样，将投资人推到风险资产中。”

现在判断日本央行被认为是孤注一掷的举措最终是否会有回报为时过早。今日日股日经225指数 跳升2.2%，日圆兑美元 和欧元 重挫。

但一些分析师对此持疑。“尝试性的工作成功的几率非常低，”道明证券利率策略师Richard Gilhooly在研究报告中写道。

在投资人考虑日本央行刺激措施较长期影响的同时，他们的注意力将很快转向周五美国将公布的非农就业报告，如果显示3月新增非农就业岗位至少20万，就会缓和一些经济忧虑。

在周三ADP民间就业报告意外疲弱且供应管理协会(ISM)服务业指数不佳后，一些分析师将3月非农就业岗位增长预估下调至15万左右。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 0.230

五年期公债 100-09/32 (+05/32) 0.694

10年期公债 102-05/32 (+16/32) 1.763