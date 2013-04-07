重温稿-美国债市：公债收益率下滑，因就业数据显示经济疲弱

* 3月非农就业岗位增幅为九个月最小，经济成长前景蒙尘

* 预计美联储维持宽松政策

* 指标10年期公债收益率跌至今年最低的1.692%

路透纽约4月5日 - 美国公债价格周五跳升，收益率跌至今年低点，因此前美国公布的数据显示3月非农就业岗位增幅远逊预期，助燃了对就业市场仍艰困的担忧。

美国劳工部公布，3月非农就业岗位仅增8.8万，不到路透访查分析师预估的20万的一半，且低于调查预估的最低值。

“这令许多投资人措手不及，他们匆忙转回公债，”Fidelity Investments投资组合经理人Bill Irving表示，“经济成长步幅将为缓慢，但仍能有2%。收益率将保持非常低，但我预计不会回到去年夏天的纪录低点。”

指标10年期美债 尾盘升22/32，收益率报1.692%，周四尾盘报1.76%，不到四周前，该收益率还在2.06%。

分析师认为疲弱的就业报告可能令美联储持续购债，以帮助经济保持在成长轨道上。

“今日的报告将美联储可能减少购债的日期推后，”Wells Fargo Funds Management投资集团首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

美联储目前以每月850亿美元的规模购买公债和抵押贷款支持债券，以提振经济成长和就业。

本周公布的初请失业金等其他就业市场指标都显示复苏不振。

由于投资人也还在担心欧元区的情势，分析师称美联储将长时间维持低利率，以带动经济成长。

30年期公债 大涨2-22/32，收益率跌至2.858%，周四尾盘报2.99%，近四周前还报3.26%。

“收益率正回到应该处于的较低水准，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

10年期公债收益率在3月中跌穿2%，之后一直在该水准交投，但可能也不会再跌太多，U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Daniel Heckman表示。

“债市有些超前，”他表示，“目前我不会追涨。收益率已经消化了许多经济疲弱的因素。”

下周美国财政部将发售三年期、10年期和30年期公债，将测试市场在目前价格高位和收益率低点对公债的需求。

“如果公债标售需求疲弱，可能显示投资人对经济有些太过悲观，过于看好债市了。”他表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+) 0.226

五年期公债 100-12/32 (+04/32) 0.672

10年期公债 102-25/32 (+22/32) 1.692