美国债市：在本周供应前较长期公债价格下滑，延续跌势

* 美国财政部发售320亿美元三年期公债，得标利率为0.342%

* 美联储买入15.7亿美元长债

* 布拉德称美联储仍有购买更多债券的空间

* 30年期互换利差接近零

路透纽约4月9日 - 较长期美国公债价格周二下滑，投资人在本周稍后公债标售前继续上周市场大涨后的抛售，但对全球经济的潜在忧虑限制了公债的跌势。

周二美国财政部标售320亿美元三年期公债结果疲弱，得标利率较低，间接得标率也疲弱。

“买方得标率不高显示对三年期公债需求目前不振。”Jeffries & Co货币市场分析师Thomas Simons表示。

30年期公债 跌13/32，收益率在标售后报2.931%。

上周长债大涨，因数据显示美国经济持续艰难，上周五美国公布的就业数据令人失望令指标10年期公债收益率触及今年迄今最低水准。

升势令公债价格对一些投资人而言过高了，Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示。

这可能压制周四130亿美元30年期公债标售的需求。

如果收益率回升，“会出现一些投资人回场认购”，Rupert表示。

“但如果公债价格没有大幅降低，仍在今日水准交投，我认为标售结果可能再度疲弱。”

在周三210亿美元10年期公债标售前，10年期公债价格近持平。

公债收益率徘徊在短线技术支撑位，之前未能回升至上周五美国发布低迷就业报告前的水准。

对美国经济、欧债危机以及朝鲜半岛紧张局势的担忧持续，限制了美国公债的跌幅。

支持美债的因素还有美联储今日买入15.7亿美元2037年2月至2043年2月到期的公债。

“因美联储购债，市场不会大跌。”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

市场臆测日本保险商和退休基金将大量购买美债，因在日本央行将月度购买资产规模翻倍，以图刺激低迷的经济后，他们在海外寻求收益更高的债券，美国债市也因此受到支撑。

但分析师和交易商表示，投资人暂停了上周的大量买入行动，因预期中的日本买盘没有实现。

“我们过早的超前了，仍有供应要对付。”Mitsubishi UFJ Securities USA美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示。

在衍生品市场，美国30年期利率互换较30年期公债收益率差稍早逼近零水准。

因交易商现臆测一些交易员必须结清所持的30年期互换仓位，这些仓位是他们用于对冲之前售予投资人的反向动能双币(PRDC)债券。这种债券能够让持日圆的投资人在日本利率下降之际能利用到美国利率较高的优势。

日圆兑美元上涨令交易商能够持有30年期互换仓位以确保现金流支付给PRDC投资者，但近期日圆因日本央行激进宽松货币政策而大跌，促使这些交易商出脱长期互换仓位。

30年期互换利差 在亚洲交易时段日圆兑美元 逼近四年低点，离100日圆关口咫尺之遥时报负3.00至负3.50基点，尾盘报负6.00。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-) 0.234

五年期公债 100-08/32 (+01/32) 0.699

10年期公债 102-09/32 (-01/32) 1.747