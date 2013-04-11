美国债市：公债价格上涨，收益率连升三日后吸引投资人回场

* 美国30年期公债标售需求平平

* 美国初请失业金人数减少，缓和忧虑

* 美国30年期公债收益率在3%附近徘徊

路透纽约4月11日 - 美国公债价格周四上涨，因收益率连升三日吸引投资人在二级市场及130亿美元30年期公债标售中买入，这是本周660亿美元较长期公债标售的最后一笔。

美国30年期长债标售需求平平，本周三次标售结果显示日本银行、保险商和退休基金对美国债券需求增长的预期尚未成真。

标售乏善可陈一度在午后令公债价格回吐升幅，之后又一轮逢低承接买盘浮现，但受到股市大涨所限。美股道琼工业指数 和标普500指数 均创新高。

本周稍早，公债遭抛售，较长期公债收益率从年内低点回到了上周五美国公布令人失望的就业数据前的水准。

上周，美国债市大涨，因日本央行宣布1.4万亿购买资产，提振经济计划。该计划令日本公债收益率挫至纪录低点，令市场寄望日本投资人会抢购美国公债等收益较高的海外公债。

指标10年期公债 升3/32，收益率报1.795%，较周三尾盘跌1个基点。

30年期长债 升2/32，收益率跌0.4个基点，报3.001%。

30年期公债较五年期公债收益率差持稳在2.27个百分点，一周前日本央行宣布刺激计划后为2.29个百分点。

**等待来自日本的买盘**

周四30年期公债标售中，包括海外央行的间接投标得标仅占31.44%，为六个月最低。

周二三年期公债标售和周三10年期公债标售的间接投标得标率也低于均值。

“此次标售没有出现大量海外买盘，我们的分析是将随着时间的推移逐步发生，而不是一下子，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

在美国公布上周初请失业金人数降幅大于预期后，公债价格变动不大。

尽管分析师表示数据中有诸如复活节等季节性因素，但仍缓和了对美国就业市场复苏的担忧。

后市展望，如果周五美国公布的零售销售数据强于预期，令分析师上调美国首季经济成长预估，美国公债收益率可能恢复升势。

路透访查的分析师预估中值为3月零售销售持平，2月为增长1.1%。

尽管美国公布的3月就业报告疲弱，近期其他经济数据也令人失望，但一些分析师和基金经理人仍预计今年稍晚美国公债收益率将上升，因经济持续改善以及美联储可能暗示年底前放缓购债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.234

五年期公债 100-03/32 (+01/32) 0.729

10年期公债 101-27/32 (+03/32) 1.795