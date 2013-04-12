美国债市：公债上涨，因美国经济数据疲弱及担忧塞浦路斯

* 美国3月零售销售意外下跌，令美国成长前景蒙阴

* 塞浦路斯寻求更多援助，扶助燃点避险公债需求

* 押注日本投资者对美债需求将上升，尽管本周美国公债标售表现平平

* 指标公债势将收复本周大部分跌幅

路透纽约4月12日 - 美国公债周五上涨，因数据显示3月零售销售意外下跌，令投资人愈发认为美国经济可能仍需要美国联邦储备理事会(美联储/FED)大力支持。

捉襟见肘的塞浦路斯寻求进一步援助以扶助经济的消息带动美债买需，推升指标10年期美国公债价格，且抹去本周稍早录得的跌幅的一大部份。

“近期美国数据弱于预期，今天出炉的零售销售数据就巩固这一观点，”Manulife Asset Management投资组合经理Jeff Given说，“日本刺激举措将继续带动美债有相当强劲的需求。”

日本央行推出约1.4万亿美元资产购买资产计划令市场持续押注将带动美债需求，这支持了美债表现。

交易商臆测日本保险商及养老基金将纷纷把资金投入美债及较高收益的外国资产，因日本央行旨在刺激该国经济的积极举措预期将拉低公债收益率。分析师表示，日本央行的资产购买规模甚至比美联储当前购债计划更大。

不过，自上周日本央行公布其刺激计划至今，还没有明显迹象显示日本投资者对美债需求飙升。本周进行总计660亿美元的三轮美国公债标售没有表明美债的海外需求增加。

在公开市场，指标10年期公债 升20/32，至102-16/32，收益率报1.723%，较周四尾盘跌6.8个基点。本周，10年期公债收益率可望上升约1个基点，从3月初创下11个月高位连跌四周。

30年期长债 大涨1-17/32，至104-2/32，收益率报2.920%，日内下跌7.7个基点，但本周该收益率上升4.3个基点。

美国公债表现优于日本公债。根据路透数据，10年期美国公债较可比日本公债收益率差收窄至1.10个百分点，低于周四的1.24个百分点，且为1月底来最窄水平。

**美国数据愈发堪忧**

美国3月零售销售较前月下跌0.4%，此为美国第一季经济在开局强劲后后劲不继的最新凭证。

包括上周惨淡的3月非农就业报告等令人失望的经济数据促使分析师将美国第一季经济预估下修至成长2.0%高端-3.0%低端，此前的预估区间为成长3.0%中至高端。许多分析师预计，基于最新数据，美国第二季经济增长放缓，可能为成长约1%。

“对公债而言，如果美联储主席贝南克和决策者仍继续支持购债计划，公债将上升，”Newedge USA LLC市场策略部董事Van Batenburg说。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，还不到美联储撤走宽松政策的时候。他说，可能在今年年底前考虑减少购债，但要看经济的强度。

在交易商对美国经济走弱的忧虑加剧之际，他们也对欧洲保持警惕，因欧元区仍疲于阻止债务危机恶化。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周五在尼科西亚向记者表示，鉴于该国经济状况恶劣，他将写信给欧盟执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩，寻求对塞浦路斯提供额外援助。

但欧元区财长表示，不打算对塞浦路斯提供多于原定100亿欧元贷款的援助。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.230

五年期公债 100-09/32 (+05/32) 0.694

10年期公债 102-16/32 (+20/32) 1.723