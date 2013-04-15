美国债市：公债价格上涨，因避险买盘及波士顿马拉松发生爆炸造成伤亡

* 波士顿马拉松终点线附近发生爆炸

* 美国股市三大股指大跌

* 弱于预期的中国经济增长打压较高风险资产表现

* 金价暴跌逾8%

路透4月15日 - 美国公债价格周一上涨，因投资人担忧美国和中国经济数据令人失望，且在波士顿马拉松终点线附近发生爆炸后公债涨势加速，燃点避险买盘。

爆炸在周一稍晚发生，令30年期公债大涨逾一个大点。

目击者表示有两起爆炸，波士顿警方说至少有两人死亡，23人受伤。

公债延续上周升势，指标公债收益率触及逾一周来的最低位。

周一美国数据显示4月纽约州制造业活动放缓速度大于预期，此为美国令人失望的最新数据。

纽约联储的总体企业状况指数“暗示较疲弱的全球经济前景正开始对美国单独地区造成影响，”Capital Economics分析师Amna Asaf说。

中国也公布弱于预期的数据。全球第二大经济体中国今年第一季经济增长速度低于预期，工厂生产及投资支出放缓，迫使分析师开始将全年预估下调，尽管官方强调，前景依然良好。

“今日公布令人失望的经济数据肯定对中国经济提速的力度带来问号，”丹麦丹斯克银行高级分析师Flemming J. Nielsen称。

指标10年期公债 价格上升9/32，收益率从周五尾盘1.721%下跌至1.692%。

指标30年期公债 价格尾盘涨31/32，收益率从周五尾盘2.918%降至2.871%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)买入56亿美元2018年1月至2018年12月到期公债，也支持公债表现。

在避险的领域中，投资人似乎青睐公债多于黄金。黄金价格周一急跌逾8%，下跌超过100美元，录后美元计价的最大单日跌幅，因投资人撤出黄金，在其他市场寻求更好的回报。

“如果塞浦路斯真的出售其持有的黄金，那么需要筹资的其他国家又如何呢？”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说，他所指的是上周一草拟计划显示塞浦路斯将卖出黄金，作为其救助的一部份。“ 塞浦路斯将设下先例。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.222

五年期公债 100-11/32 (+01/32) 0.681

10年期公债 102-25/32 (+09/32) 1.692