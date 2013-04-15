美国债市：公债价格上涨，因避险买盘及波士顿马拉松发生爆炸造成伤亡

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
* 波士顿马拉松终点线附近发生爆炸
* 美国股市三大股指大跌
* 弱于预期的中国经济增长打压较高风险资产表现
* 金价暴跌逾8%
路透4月15日 - 美国公债价格周一上涨，因投资人担忧美国和中国经济数据令人失望，且在波士顿马拉松终点线附近发生爆炸后公债涨势加速，燃点避险买盘。
爆炸在周一稍晚发生，令30年期公债大涨逾一个大点。
目击者表示有两起爆炸，波士顿警方说至少有两人死亡，23人受伤。
公债延续上周升势，指标公债收益率触及逾一周来的最低位。
周一美国数据显示4月纽约州制造业活动放缓速度大于预期，此为美国令人失望的最新数据。
纽约联储的总体企业状况指数“暗示较疲弱的全球经济前景正开始对美国单独地区造成影响，”Capital Economics分析师Amna Asaf说。
中国也公布弱于预期的数据。全球第二大经济体中国今年第一季经济增长速度低于预期，工厂生产及投资支出放缓，迫使分析师开始将全年预估下调，尽管官方强调，前景依然良好。
“今日公布令人失望的经济数据肯定对中国经济提速的力度带来问号，”丹麦丹斯克银行高级分析师Flemming J. Nielsen称。
指标10年期公债 价格上升9/32，收益率从周五尾盘1.721%下跌至1.692%。
指标30年期公债 价格尾盘涨31/32，收益率从周五尾盘2.918%降至2.871%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)买入56亿美元2018年1月至2018年12月到期公债，也支持公债表现。
在避险的领域中，投资人似乎青睐公债多于黄金。黄金价格周一急跌逾8%，下跌超过100美元，录后美元计价的最大单日跌幅，因投资人撤出黄金，在其他市场寻求更好的回报。
“如果塞浦路斯真的出售其持有的黄金，那么需要筹资的其他国家又如何呢？”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说，他所指的是上周一草拟计划显示塞浦路斯将卖出黄金，作为其救助的一部份。“ 塞浦路斯将设下先例。”
-----------------------2004 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.222
五年期公债 100-11/32 (+01/32) 0.681
10年期公债 102-25/32 (+09/32) 1.692
30年期公债 105-02/32 (+31/32) 2.871(完)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。