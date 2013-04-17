版本:
中国
债券 | 2013年 4月 18日 星期四 03:53 BJT

美国债市：公债价格上涨，因股市下挫带动避险买盘

* 债市继续从股市中获得指引，走势仍然震荡

* 美联储称美国经济继续温和成长

路透纽约4月17日 - 美国公债价格周三上涨，因股市大跌带动投资人涌入避险公债。

美股三大指数都下挫超过1%，为连续第三个交易日涨跌幅超过1%。

周三，商品市场也下滑，布兰特原油期货跌穿每桶99美元，因预期经济成长放缓会令原油需求减少。

欧洲央行管委魏德曼在接受华尔街日报采访时表示，欧洲经济复苏可能还要10年时间。如果经济转弱，央行可能降息。

“目前的平静可能是不可靠的，”他警告，这可能推迟政府和欧盟的改革动力。

指标10年期公债 升6/32，收益率由周二尾盘的1.73%降至1.704%。

30年期公债 价格升15/32，收益率从昨日尾盘2.91%降至2.886%。

圣路易斯联储银行总裁布拉德表示，如果通胀继续下滑，美联储应增加购债，强调美联储需要避免通胀在目标位下方跌深。这对美国公债有进一步的支撑。

在过去五个月内有四个月美国消费者物价指数按年增幅不到美联储的2%目标。

这可能意味着美联储将较预期更长时间保持刺激计划，以提振经济和就业市场。

美联储目前以每月850亿美元的规模购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)，对美联储何时可能放缓或停止购债的臆测今年是美国公债市场的关键问题。

美联储周三发布褐皮书称，经济成长温和，物价压力仍迟滞。

褐皮书称，“除报告房价和住宅建筑材料价格上涨外，各地区价格压力基本保持在低位。”

-----------------------1912 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.230

五年期公债 100-08/32 (+01/32) 0.699

10年期公债 102-22/32 (+06/32) 1.704

30年期公债 104-25/32 (+15/32) 2.886(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐