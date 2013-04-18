美国债市：公债价格上涨，因美国经济数据乏善可陈

* 10年期公债收益率阻力位据报在1.671%

* 经济数据显示经济进入“疲弱阶段”，支撑债市

* TIPS标售需求疲弱

路透纽约4月18日 - 美国公债价格周四上涨，因美国公布的经济数据乏善可陈，直指美国经济复苏步履蹒跚，助燃了对避险公债的买盘。

上周美国初请失业金人数增加，4月大西洋沿岸中部地区制造业活动降温，进一步显示经济成长放缓。

“过去一个月至一个半月，债市预计美国经济进入疲弱阶段，今日的经济数据多数疲弱，支撑了这个观点。”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

“目前我们就快看到联邦减支措施带来的一些负面影响，这个月会看到更多。”他表示，“我们认为减支不会造成巨大不利因素，但也算是个不利因素。”

指标10年期公债 升3/32，收益率报1.688%，略高于周三触及的逾四个月低点1.673%。

“10年期公债收益率仍在1.69%，1.70%附近震荡，这是阻力水准，”Calvert Investments投资组合经理人Matt Duch表示。

他表示，尽管投资人认为在目前价格长期持有公债成本有些偏高，但如果10年期公债收益率持续收在1.70%下方，则可能进一步走低。

30年期公债 价格升8/32，收益率从昨日尾盘2.88%降至2.865%。

美联储周四买入33.8亿美元2020年5月至2023年2月到期的公债，对公债价格也有支撑作用。

美国财政部标售180亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)，得标利率为负1.311%。分析师表示，整体标售结果疲弱，因投资人犹豫不决。

巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds表示，由于经济数据疲弱以及近期商品价格大跌，“投资人肯定没有那么担心通胀了。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.230

五年期公债 100-08/32 (-) 0.699

10年期公债 102-26/32 (+03/32) 1.688