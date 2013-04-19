美国债市：美国公债价格下滑，因投资人转投股市

* 公债收益率略高于四个月低点

* 股市在昨日跌穿关键水准后大多反弹

* G20成员国接受日本激进宽松政策

* 波士顿爆炸案嫌犯一死，另一在逃

路透纽约4月19日 - 美国公债价格周五小跌，此前两日上涨令收益率接近四个月低点，投资人转投股市。许多投资人关注对波士顿爆炸案嫌犯的追捕。

日本财务大臣称其他工业化国家接受日本的1.4万亿美元刺激计划，这符合之前20国集团(G20)协议。他的讲话也支撑较高风险资产。

昨日，在标普500指数 今年首次收在关键水准下方后，投资人也买入股票。微软和谷歌的业绩也扶助提振Nasdaq指数 。

市场“稍作喘息，等待更多业绩出炉。”BMO Capital Markets利率策略师Dimitri Delis表示，“目前我们处在业绩期，我们将受此影响。如果业绩疲弱，收益率可能走低。”

指标10年期公债 跌6/32，收益率报1.707%，周四尾盘报1.686%。

30年期公债 价格跌12/32，收益率从昨日尾盘2.863%升至2.883%。

市场关注追捕波士顿马拉松爆炸案嫌犯的进展。波士顿金融区不见往日的繁忙景象，周五波士顿几乎全城封锁搜捕疑犯，金融从业人员都在家上班。

公债收益率仍大致在近期交投区间内，分析师表示，在市场对未来几季经济成长前景更确定前，公债难以有突破。

未来几个交易日，投资人也可能从股市、企业业绩和全球经济成长预期中获得指引。

分析师表示，不仅是美国的经济成长前景，其他主要经济体的前景也可能影响美国公债。

Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示，“市场担心德国和中国的数据是否真的显示经济下滑，如果被证实，10年期公债收益率将跌至1.60%。”

美联储周五买入14.8亿美元2036年2月至2043年2月到期美国公债，扶助限制了美债的跌幅。

美国公债和通膨保值债券的收益率差在周四大幅降低后今日扩阔，根据Tradeweb，五年期通膨保值债券 和五年期传统公债 的收益率差(损盈平衡通胀率)扩阔5.85个基点，报2.01个百分点。

10年期通膨保值债券损盈平衡通胀率扩阔4.40个基点，报2.31个百分点。

美国财政部计划在下周二至四分别标售两年期、五年期和七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-01/32) 0.234

五年期公债 100-07/32 (-01/32) 0.705

10年期公债 102-20/32 (-05/32) 1.707