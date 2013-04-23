重发-美国债市：美国公债收益率守在低位，因成屋销售疲弱及通胀回落

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* 美国3月成屋销售意外下跌，燃点经济忧虑

* 通胀回落，有利公债表现

* 美联储在量化宽松政策操作中买入37.3亿美元公债

* 财政部本周将标售总计990亿美元两年期，五年期和七年期公债

路透纽约4月22日 - 美国公债价格周一上涨，因3月成屋销售弱于预期的消息和通胀回落的迹象。

通胀回落使实质利率上升，且为美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续其大规模购债计划，甚至扩大其规模开启大门。

美国政府在上周公布3月消费者物价较前月下跌，为四个月来首次。在截至3月底的12个月，消费者物价仅上升1.5%。

“收益率降低，反映通胀风险溢价下降，”Columbia Management策略师Zach Pandl说。

低通胀，加上其他数据显示第一季末经济成长放缓，使美联储减少在公开市场买入公债的可能性下降，当今年稍早经济数据开始好转时，投资者对美联储是否会收缩宽松货币政策规模展开了热烈的讨论。

近期出炉的数据，以及财政紧缩等举措将导致经济前景更加疲弱等因素，使相关讨论降温，公债价格因此受到提振，收益率接近四个月低位。今日公布数据显示，3月成屋销售下跌0.6%。

“最近，通胀忧虑有所缓和，这是是推动公债市场的主要因素，”Pandl说。

在公开市场，指标10年期公债 升4/32，至102-23/32，收益率报1.699%。成交量低于均值。

公债上涨，尽管市场将要吸纳本周进场的新债。财政部将在周二标售350亿美元两年期公债，周三和周四分别标售350亿美元五年期及290亿美元七年期公债。

周一早盘，公债价格小幅走软，此前意大利总统纳波利塔诺获连任，使市场倍受鼓舞，投资者认为意大利将组成新政府，新政府可能会采取措施解决意大利财政问题。

公债早盘的跌势短暂，因价格下跌吸引低吸买家。分析师表示，10年期公债收益率在1.67%区域遇阻，公债买盘减弱。

“过去几周，公债收益率已有很大变动，”Newedge USA LLC市场策略部董事Robbert Van Batenburg说，“公债收益率将可能跌至今年新低点，但将需要一些时间。”

美联储定期购债行动为公债价格提供一些支持。

美联储买入37.28亿美元2019年1月至2020年3月到期的公债。

通膨保值公债在上周遭遇强烈抛售后连续第二天改善上扬，因经济显示成长放缓的迹象，使市场臆测通胀回落风险上升。

10年期通膨保值公债(TIPS)和常规10年期公债收益率差走宽至2.34个百分点，上周四收窄至去年8月来最窄2.28个百分点。

美国股市周一攀升，Nasdaq指数领涨，此前有报导称ValueAct Capital买入20亿美元微软 股票，且卡特彼勒 跳涨，扶助提振道指表现。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.230

五年期公债 100-09/32 (+02/32) 0.692

10年期公债 102-23/32 (+04/32) 1.698