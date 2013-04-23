美国债市：公债价格一度大涨，因美联社推特报导虚假爆炸消息

* 公债价格一度跳升，因美联社推特报导虚假白宫爆炸消息

* 美国、中国和德国制造业数据引发成长忧虑

路透纽约4月23日 - 美国公债价格周二基本持平，盘中一度大涨，因美联社推特发布虚假报导称，白宫发生两起爆炸。

美联社称有关爆炸的报导是“假消息”，报导引发市场担忧，在波士顿马拉松赛爆炸案发生仅一周后，美国再次遭遇恐怖袭击，市场人士一度大举买入美国公债避险。

美联社的推特被撤走后，公债买盘消退，价格回落至平盘。

除上述除事件外，今日市场无大事，在下午中段的交易中，指标10年期公债 价格回落2/32，至102-23/32， 收益率报1.701%。

根据路透数据，在美联社假消息发布后，10年期公债收益率降至1.643%，为12月12日以来最低盘中水平。

“当上述消息发布时，公债价格处于日内低位，消息推动公债价格攀升至日内高位，在极短的时间内，给债市造成巨大冲击，”法国兴业银行的美国公债交易员Sean Murphy称。

Murphy说说，事件发生前，交易商可能正在建立公债空头头寸，因预期收益率将走高，但债市的大幅震荡使这些头寸很快被出脱。

稍早，公债收益率徘徊在年内最低位附近，因数据显示，全球经济再度放缓，主要央行可能不得不采取更多刺激举措加以应对。

周二公布的一批企业调查数据显示，全球主要经济体的制造业活动4月失去部分动能。其中，美国制造业增速为六个月来最慢。

30年期公债价格 基本持稳在104-21/32，收益率报2.890%。稍早，收益率跌至2.823%，为去年12月12日以来最低。

过去数周，对全球经济成长放缓的忧虑，以及对日本投资者将买入更多美国和其他较高收益海外公债的押注限制美国公债收益率升幅。

投资者还臆测，欧洲央行可能倾向于降息，之前决策者的讲话强调，通胀回落，且成长前景疲弱。

今日欧元区公布的疲弱数据巩固了上述观点，因德国服务业萎缩。欧洲央行将在下周举行会议。

“很显然，仍存在很多问题，且欧洲成长疲弱。欧洲央行将采取新一轮举措，以显示他们在积极提振经济，”Cantor Fitzgerald的美国公债策略师Justin Lederer称。

“总的来说，很多人都预计欧洲央行将在6月推出进一步刺激举措，但目前的预期是，央行最早可能在下周采取行动，”Lederer说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-) 0.230

五年期公债 100-08/32 (-01/32) 0.697

10年期公债 102-23/32 (-02/32) 1.700

30年期公债 104-21/32 (-09/32) 2.892(完)