美国债市：公债价格小涨，因数据疲弱且公债标售结果良好

* 美国耐久财订单录得8月以来最大单月降幅

* 五年期公债标售吸引稳健需求

* 意大利组建新政府的希望引发早盘公债卖盘

路透纽约4月24日 - 美国公债价格周三小涨，因美国耐久财订单数据意外疲弱，支撑了对公债的避险需求，五年期公债标售获稳健需求也提振公债价格。

美国财政部今日下午标售350亿美元新五年期公债。间接投标比率为43.6%，高于预期，投资者将此视为外国央行需求的令人鼓舞的迹象。周二进行的两年期公债标售，结果平平。

“标售前市场录得不错的涨幅，且在标售结束后仍勉力维持了涨势，尽管相对于其他五年期公债标售，今日的结果仅属于中等到良好的水平，”Credit Agricole Corporate & Investment Banking的利率策略部全球主管David Keeble表示。

投资者臆测，此次标售可能吸引了日本投资者的买兴。市场预计日本央行推出的1.4万亿美元资产购买计划将会打压日本国内收益率，促使日本投资者到海外寻求较高收益。

“间接投标略高于正常水平的事实使部分市场人士认为，日本投资者在买入，”Keeble说。

财政部将在周四标售290亿美元七年期公债 。

“我们认为，七年期公债看起来真的很有吸引力。我们预期，明日的标售将进行得很顺利，”巴克莱美国公债交易部主管Chris McReynolds表示。

公债市场仍陷于4月初以来的狭窄区间内，指标收益率徘徊在12月以来的最低水平附近。

近期出炉的令人失望的美国、欧洲和中国数据，促使市场押注全球经济成长连续第三年放缓，这样的局面将迫使各国央行采取行动。

“经济数据疲弱可能导致部分国家的央行采取进一步行动，这对股市和其他风险资产有利，并限制公债收益率进一步走低，”Manulife Asset Management的美国公债交易部主管Mike Lorizio称。

周三公布的数据显示，3月美国耐久财订单回落5.7%，为去年8月以来最大月度跌幅，是最新一个令人失望的经济数据。

指标10年期公债 价格上扬2/32，报102-23/32，收益率报1.698%。

10年期公债收益率较周二触及的逾四个月低位高出约6个基点，当时一条美联社推特发布的假消息称白宫发生两起爆炸，导致股市一度大跌，公债价格急升。

30年期公债价格 上扬8/32，报104-22/32，收益率报2.888%，回落1.3个基点。

意大利总统纳波利塔诺已任命中左翼领导人Enrico Letta为新总理，并要求他组建新政府的消息打压美国公债价格，推动指标公债收益率一度从周二触及的年内最低水平反弹。

此举引发市场寄望，意大利国家领导人将把注意力转向解决困扰该国的财政问题，不过，投资者对Letta能否组建一个由多党派组成的的广泛联合政府，并赢得下周举行的信任投票仍然存疑。

不过，分析师称，围绕意大利组建新政府的不确定性，以及令人失望的美国耐久财订单数据并不足以打消投资者对股市的兴趣，这限制了公债价格的升幅。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-08/32) 0.231

五年期公债 100-10/32 (+01/32) 0.689

10年期公债 102-23/32 (+03/32) 1.698