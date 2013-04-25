美国债市：公债价格走低，因就业数据令人鼓舞

* 上周初请失业金人口降幅大于预期，令公债价格承压

* 本周990亿美元新债供应获稳健需求

* 美联储周四未进行购买操作

路透纽约4月25日 - 美国公债价格周四走低，因强于预期的就业市场数据以及股市上扬削弱了对公债的避险买盘，但指标公债收益率仍在逾四个月低位附近徘徊。

今日财政部标售290亿美元七年期公债，为本周的最后一次标售。尽管投资者购买低收益证券的兴趣不高，但本周总计990亿美元的新债供应仍获稳健需求。

公债收益率仍陷于狭窄区间内，因投资者静待就业市场状况的最新线索，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周政策会议上对经济形势的评估。

周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口降幅超过预期，抵销了最近一波令人失望、但对公债有利的数据所产生的影响。

美国劳工部称，最近一周初请失业金人口减少至33.9万人。

“这支持了下周非农就业数据将好于之前一个月的观点，这是最主要的驱动因素，”Wilmington Broad Market Bond Fund的投资组合经理Wilmer Stith表示。

尽管周四公布的就业数据令人鼓舞，但近期公布的很多数据都显示，经济成长和通胀增幅放缓。这样的前景使市场押注美联储将可能保持目前购债计划至少至年底，使债市可靠的大规模买盘得以保持。

美联储决策者将在下周二和周三开会，另外，备受关注的4月非农就业岗位数据将在下周五公布。

指标10年期公债价格 盘中回落7/32，对初请失业金人口数据做出反应，尾盘下跌3/32，报102-18/32，收益率报1.711%，昨日尾盘报1.698%。

10年期公债收益率较周二触及的逾四个月低位1.643%高出约7个基点。

美国股市受经济数据提振上扬，标普500指数 攀升0.4%。

分析师称，本周迄今，买盘和卖盘数量基本相当，指标公债收益率基本持平。

“当买卖盘如此均衡时，一旦有任何小的波动，就会出现反向的押注，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。

较长期公债价格也走低，因按计划美联储今日未进行购买操作。

30年期公债价格 回落11/32，报104-7/32，收益率报2.912%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 0.231

五年期公债 99-18/32 (-) 0.713

10年期公债 102-19/32 (-03/32) 1.711