更正-美国债市：公债收益率下滑，因美国GDP数据疲弱令投资人愈发担心经济成长

(更正：因译文有误，内文第一段应为公债“收益率”下滑，非公债“价格”下滑；)

* 首季经济成长数据令人失望，投资人关注就业数据

* 两年期公债收益率下滑，因国库券供应减少

* 美联储周一将购买12.5-17.5亿美元公债

路透纽约4月26日 - 美国指标公债收益率(殖利率)周五下滑，因此前数据显示美国经济首季成长速度不及预期，令投资人担心下周密切关注的4月非农就业报告可能也会令人失望。

尽管首季美国经济成长速度有所加快，但步幅不及预期，令投资人对本已疲弱的经济可能难以应对政府大规模减支和增税的担忧加重。

此前，欧元区第四大经济体－西班牙预计今年经济将萎缩1.3%，较之前预期严重，而失业率将在未来两年保持在纪录高位。

“经济状况继续恶化，不仅仅是在美国，全球都是这样。这继续带动对存续期的需求，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci表示。

投资人目前关注下周五将公布的美国4月非农就业报告，根据路透访查的分析师预估中值，4月非农就业岗位预计增加15万。

但一些交易商担心，数据可能再度令人失望。3月非农就业岗位就仅增加8.8万，远逊预期的20万。

“如果数据再度疲弱，收益率可能下滑，”D.A. Davidson美国公债交易部门主管Mike Cullinane表示。

下周初，美国公债需求还可能受到月底买盘的提振。

指标10年期公债价格 升12/32，收益率报1.67%，略高于周二触及的四个月低点1.64%。

交易商表示，10年期公债收益率技术阻力位在约1.65%。

30年期公债价格 大涨29/32，收益率报2.86%，周四尾盘报2.91%。

两年期公债收益率也跌至8月来最低水准，因美国财政部税收高于预期，令市场臆测政府可能进一步减少国库券的供应，导致一些投资人转投附息公债。

美国财政部周四表示，下周将发售760亿美元国库券，较通常水准少了90亿美元。

两年期公债 收益率跌1个基点，报0.22%。

债市投资人也将关注美联储货币政策制定者对购债计划的暗示，下周二和周三美联储将举行货币政策会议。

一些投资人认为美联储主席贝南克和其他官员将会把注意力转回到购买更多债券扶助增幅持续低于预期的经济，而不是近几个月货币政策会议上讨论的拟定计划开始减少刺激措施。

美联储周五购买了33.78亿美元2020年8月至2023年2月到期的公债。

下周，美联储还将购买12.5－17.5亿美元2036-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.219

五年期公债 99-23/32 (+05/32) 0.682

10年期公债 103-01/32 (+13/32) 1.665