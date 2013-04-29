美国债市：公债价格持坚，市场关注美联储会议及非农就业报告

* 本周重大事件前公债价格持稳，成交清淡

* 美联储周三发布货币政策声明，周四欧洲央行会议，周五美国公布就业报告

* 美国财政部将四周期国库券发行量减少100亿美元

路透纽约4月29日 - 美国公债价格周一持坚，指标10年期公债收益率仍在近四个月低点，因投资人关注本周稍后央行会议及倍受期待的美国非农就业报告。

在这些重大事件发生前市场交投清淡，周三美联储将结束为期两日的货币政策会议，并发布货币政策声明，部分投资人预计美联储可能因应近期显示经济成长放缓的数据，而采用对通胀更为温和的基调。

周四欧洲央行预计将降息一码至0.50%，因欧元区经济进一步疲弱。

周五美国将公布4月非农就业报告，根据路透访查的分析师预估中值，预计4月非农就业岗位增加14.5万。在3月非农就业岗位仅增加8.8万，远逊预期后，投资人将密切关注4月数据的疲弱迹象。

“看来市场在等待周三重大事件开始进场。债市已经消化了未来一些颇为疲弱的经济数据。”Guggenheim Partners美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。

包括美国首季经济成长较预期缓慢等令人失望的经济数据已令公债收益率在过去几周下滑，因投资人再度纠结今年经济可能最多是表现迟滞的前景。

周一报告显示3月没什么通胀，这也令部分投资人担心美联储将需要延长购债计划以对抗通缩风险。通胀同比增幅仅为1%，为2009年10月来最小。

“同上次会议相比，美联储可能会唱不同的调了，原本希望美联储停止购债的那些人会变得沉默。”Raymond James固定收益资本市场部门高级执行董事兼主管Kevin Giddis表示。

指标10年期公债价格 持平，收益率报1.67%，接近12月来最低，该收益率从3月8日触及的2.05%高位回落。

周三美国财政部还将宣布第二季再融资计划，投资人将关注是否会削减计划发债规模，因政府得益于税收强劲。

因税收改善，美国财政部已削减国库券的发售，这也是在应对债务上限将至。美国在5月18日将触及举债上限，届时预计共和党会利用举债上限作为推动新削减支出措施的工具。

美国财政部周一表示，将在周二发售300亿美元四周期国库券，较上周减少100亿美元，且较多数市场人数预期的少50亿美元。上周宣布的本周四个月、六个月和一年期国库券发售规模已经减少了90亿美元。

国库券发售规模减少扶助短期国库券收益率下滑，一些投资人认为国库券供应不断减少可能也会带动对浮息公债的需求。

周二，美联储将购买42.5-52.5亿美元2017年到期公债，周一美联储购入15.2亿美元2036-2042年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.211

五年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.678

10年期公债 103-01/32 (+) 1.665