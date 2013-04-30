美国债市：公债基本持稳，关注财政部发债声明和央行利率决定

* 关注财政部发债声明，预计将削减发行规模并发行浮息公债

* 苹果债券发行规模创纪录，使收益率脱离四个月低位

* 美联储利率声明备受关注，预计对通胀的基调更加温和

路透纽约4月30日 - 美国财政部周三将发布的季度发债声明将是本周最受瞩目的事件，投资者质疑，随着政府即将就债务上限与国会展开新一轮磋商，财政部是否会进一步削减公债发行规模。

随着税收收入增加，财政部不断削减公债发行规模，部分分析师质疑，财政部是否会在周三发布的附息公债发行计划中进一步削减发行规模。

根据美国银行的报告，政府需在5月18日、债务上限延期到期前削减现金余额约1,000亿美元。原因是延期协议禁止财政部建立现金缓冲，以用于在延期到期后拖延债务上限上调的时间。

政府还可能在发债声明中宣布发行首批浮息公债的计划，预计将在今年稍后发行首批两年期浮息债券。

“我们预计财政部将宣布开始执行浮息公债发行计划，”瑞士信贷的利率策略师Ira Jersey表示。

财政部财一直准备推出浮息公债，以吸引投资者在利率攀升时继续购买公债。

Jersey认为，财政部不可能削减附息公债发行规模，不过，可能小幅减少两年和三年期公债的供应，以为发行新浮息债券预留空间。不过，未来几年，公债年期延长可能使财政部得以保持发行规模的稳定，Jersey说。

进一步进削减国库券发行规模可能在未来几周增加对两年和三年期等较短期公债的买盘，使部分国库券收益率跌至负值区域。自4月12日以来，未偿还国库券规模减少1,050亿美元。

Jersey称，“由于财政部减少供应，未来几周，国库券收益率很可能跌至负值区域。”

财政部周一表示，政府将在第二季清偿部分债务，为经济危机开始前以来首次。

供应减少，更多数据直指经济成长转弱加之月底买盘，扶助推动10年期公债收益率周二稍早跌至四年新低1.638%。

周二公布的数据显示，4月美国中西部中企业活动意外萎缩，降至2009年9月以来最低水平，因就业分项指标回落。

“最令人担忧的方面是就业分项指标回落，”Wilmington Broad Market Bond Fund的联席资产组合经理Wilmer Stith称，“对本周五将公布的非农就业报告而言，这显然不是令人鼓舞的迹象。”

周五，美国政府将公布4月非农就业报告，根据路透对分析师调查得出的预期中值，可能显示就业岗位增加14.5万个。3月非农就业数据远低于预期，仅增加8.8万，周五的数据将受到投资者的密切审视，从中寻找任何显示就业市场疲弱的迹象。

10年期公债收益率 反弹，日内基本持稳在1.675%，因投资者为苹果< AAPL.O>170亿美元的创纪录债券发行做准备，此为史上最大规模的非银行债券发行交易。

未来几天，央行仍是市场关注的焦点，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三发布利率声明，部分市场人士预计，由于近期数据显示成长放缓的迹象，美联储声明中对通胀的基调将更趋温和。

经济成长放缓使美联储像很多分析师目前预期的那样在年底结束购债的可能性降低。

美联储周二购买51.3亿美元2017年到期的公债，作为购债计划的一部分。

市场还预计欧洲央行将在周四的政策会议上将指标利率调降25个基点，至0.50%，因欧元区经济进一步转弱。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.211

五年期公债 99-24/32 (+) 0.674

10年期公债 102-31/32 (-01/32) 1.670