美国债市：公债收益率仍近四个月低点，美联储保持刺激计划不变

* 美联储发布声明后，公债收益率从四个月低点回升

* 市场下一焦点是周五的非农就业数据

* 美国财政部可能因财赤减少而削减债券发售

* 财政部将根据三个月国库券利率设定浮息债利率

路透纽约5月1日 - 美国公债收益率周三从四个月低点小涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持目标每月购债850亿美元的计划，没有因经济数据恶化而给出什么新的回应。

美联储指近期政府实施的预算紧缩计划构成经济成长风险，并重申失业率对政策制定者而言仍过高。

在美联储会议前，公债收益率上扬，因部分投资人臆测美联储可能采用对通胀更为温和的基调，或暗示可能增加购债，因消费者通胀持于美联储目标的2%之下。

“我认为没有什么新东西，”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Greg Faranello表示，“声明中提及准备增加或削减购债规模以使政策宽松度保持在适当的水平，基本上是在告诉你目前对经济敏感。”

指标10年期公债 升11/32，收益率报1.637%，在美联储声明前低见1.614%，为12月来最低。周三稍早报约1.67%。

30年期公债 升26/32，收益率报2.839%，声明发布前报2.81%，也是12月来最低。

“如果经济保持目前成长幅度，但个人消费支出(PCE)物价指数开始进一步下滑，可能会有更多量化宽松政策。迄今，债市有一些压力，但当日仍大涨。”巴克莱美国公债交易部门主管Chris McReynolds表示。

市场下一焦点将之周五的4月非农就业报告，根据路透访查的分析师预估中值，4月非农就业岗位预计增加14.5万。在3月非农就业岗位仅增加8.8万，远逊预期后，投资人关注该数据以寻找是否有疲弱迹象。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师的预期。这是证明经济疲软的最新数据之一。路透访问的分析师原本预估4月就业人数将增加15万。

一业内报告表示，4月美国制造业活动也放缓。

美国供应管理协会(ISM)-4月制造业指数由3月的51.3降至50.7，就业分项指数由54.2大跌至50.2，这对周五的美国劳工部全国就业报告而言不是个好兆头。

美国财政部周三也表示，如果美国预算赤字继续降低，将考虑减少债券标售规模，但本季将维持标售规模不变。

随着税收增加，并准备为举债上限打一场新的战役，美国财政部已在减少国库券的发售。这令部分市场人士臆测财政部还会减少附息债券的发售。

财政部周一表示，政府将在第二季清偿部分债务，为经济危机开始前以来首次。

政府需在5月18日、债务上限延期到期前削减现金余额，原因是延期协议禁止财政部建立现金缓冲，以用于在延期到期后拖延债务上限上调的时间。

财政部周三还同意将按周度三个月国库券标售的结算利率为其计划的浮息债券设定利率。

浮息债券的最终规定将在几个月内公布，首次标售会在今年第四季或明年首季。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.204

五年期公债 99-28/32 (+04/32) 0.652

10年期公债 103-09/32 (+11/32) 1.638