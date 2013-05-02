美国债市：公债收益率留守在关键水平上方，等待明日美国就业报告

* 公债在窄幅波动，市场聚焦明日非农就业报告

* 对美国财政部将减少发债及外国买入的预期增加公债买需

* 10年期公债收益率阻力位预料在1.60%附近

路透纽约5月2日 - 美国公债周四在窄幅波动，收益率(殖利率)持于四个月低位附近，因投资人静待周五倍受关注的美国非农就业报告，寻找经济增长步伐是否弱于预期的迹象。

公债在过去一周上涨，因更多数据直指经济正放缓及通胀仍然迟滞，许多投资人目前对经济的看法较第一季更为悲观。

经济放缓也导致一些人士预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在较之前预期更长的时间内继续执行购债计划，或增加月度购债规模，以推动经济成长。

美联储周三表示，将根据失业率及通胀水平，随时准备调整月度购债进度。多数分析师原先预期，美联储将在今年下半年缩减购债规模，且在2014年第一季结束购债计划。

“市场盛传美联储将在第三季或第四季缩减购债规模，看来出现这种情况的机率很低，”Brown Advisory固定收益投资组合经理Tom Graff说。“但增加购债规模的机率目前可能约为50/50。”

美联储周四买入15.3亿美元2036年至2042年到期公债，此为美联储购债计划的一部份。

指标10年期公债 收益率周四报1.62%，从一周前触及的高于1.70%的水平回落，且低于3月时的峰值2.09%。

随着美国赤字减少，市场上有关美国财政部可能减少附息公债发售的传言甚嚣尘上，也令公债买需增强。财政部周三表示，考虑降低发债规模。

财政部不断削减公债发行规模，因税收收入增加，同时为本月稍晚展开的新一轮上调举债上限磋商做准备。

市场也预期包括日本央行在内的外国央行将增加对美债的需求。

“多个因素合力将公债收益率推至这一水平，其中包括担忧美联储对通胀的立场变得十分温和，担心日本和其他亚洲买家买入，以及财政部即将减少发债的传言，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli说。

但Kohli表示，公债的涨势过大过快，上述因素中大部份仍是在讨论中，而非已经落实。“在某程度上，所有这些因素目前是忧虑多于事实。”

Kohli预料，如果周五出炉的非农就业略优于市场一致预期，公债周五将遭到轻微抛售，如果该数据逊于市场一致预期，公债将上涨。但Kohli说，只有非农就业报告非常负面，10年期公债收益率才会跌穿关键的1.60%水平。

如果10年期公债收益率跌至1.60%以下，“通常情况下，市场已进入了为即将发生的危机做准备的区间，”他说。

根据路透访问分析师调查预估中值，美国4月非农就业岗位料增加14.5万个。(完)

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.204

五年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.649

10年期公债 103-11/32 (+01/32) 1.631