美国债市：公债收益率急升，因美国就业岗位增幅大于预期令交易商措手不及

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
* 公债收益率急升，因美国就业数据优于预期
* 10年期公债收益率录得9月14日来最大单日升幅
* 交易商措手不及，令抛售加剧
* 收益率上升料将扶助720亿美元新债标售
路透纽约5月3日 - 美国公债收益率(殖利率)周五急升，此前数据显示美国4月非农就业岗位增幅多于预期，令对美国经济放缓没有担忧得那么严重的希望增强。
公债收益率上升将可能扶助下周720亿美元新债标售需求。
美国劳工部周五称，4月非农就业岗位增长16.5万，且远多于之前两个月的增幅。4月失业率降至7.5%，为2008年12月来最低。
“鉴于近期经济数据不佳及谈论美联储可能增加购债规模，人们原本预期就业报告将更惨淡，”Payden & Rygel高级分析师Jeffrey Cleveland说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三称，取决于经济力道及通胀水平，将可能增加或降低目前每月850亿美元购债进度。在近期一系列更为负面的经济数据公布前，分析师原本预计美联储在年底前缩减购债行动。
周五就业数据正面，使指标10年期公债收益率升13个基点，因投资人再度评估经济复苏力道。过去两个月，因忧虑经济大幅放缓，令10年期公债收益率下跌46个基点。
10年期公债 收益率报1.75%，高于周四的1.62%。这是该收益率去年9月14日来最大单日升幅，去年9月13日，美联储推出包括每月买入400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的最新刺激措施。
“以公债交投区间来说，今日走势很大，”加拿大丰业银行美债交易部主管Charles Comiskey说，”市场受到重压，令人们措手不及，肯定要卖出一些公债。”
不过，一些交易商仍不愿意过份解读就业数据，因其他经济数据仍直指经济成长减速，且通胀仍远低于美联储目标的约2%。
这使美联储购债计划可能还会维持一段时间。
“美联储焦点放在经济，成长和就业，但他们正留意通胀可能回落的情况。这是他们长久以来的最大隐忧，”Comiskey说。
公债收益率上升，应令下周公债标售需求增强，因在今日数据公布前，一些分析师担忧公债收益率下降将不会引起一些基金经理的买兴。
财政部下周二将标售320亿美元三年期公债，周三和周四将分别标售240亿美元10年期公债及160亿美元30年期公债。
下周，美联储每日都将买进公债，作为购债计划的一部份。美联储周一将买进介乎27.5-35亿美元2020年至2023年到期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (- 1/32) 0.220
五年期公债 99-16/32 (-13/32) 0.729
10年期公债 102-9/32 (-1-4/32) 1.745
30年期公债 103-10/32 (-2-26/32) 2.957(完)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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