美国债市：公债价格走低，但仍陷于区间内

* 财政部标售320亿美元三年期公债，得标利率为0.354%

* 财政部标售200亿美元四周期国库券，得标利率为零

* 美联储购买14.6亿美元2036-2043年到期的公债

路透纽约5月7日 - 美国公债价格周二连跌第三天，稍早进行的三年期公债标售无意外，经济复苏前景被美国成长疲弱以及全球范围内各国政府的刺激计划所抵消。

美国财政部标售320亿美元三年期公债，得标利率为0.354%，基本符合市场预期。

标售结束后，收益率仍保持在较高水平，延续周五强于预期的就业数据引发的升势，该数据提振对美国经济的希望。

“尽管收益率攀升，但实际上投资者并未急于买入公债，”Action Economics LLC全球固定收益分析部的董事总经理Kim Rupert表示。

“加之，第二季成长看似并未真的加速，且全球央行出台了众多的刺激举措，因此，很难打压债市走低，”她说。结果是，市场呈区间走势，投资者并不急于建立头寸，她说。

尽管如此，很多投资者认为，公债收益率不可能大幅攀升，除非有新的迹象显示经济复苏显示出较预期更大的韧性。

“单凭一个良好的数据不足以完全改变市场人气，”Guggenheim Partners的美国公债交易部董事总经理Jason Rogan表示。

指标10年期公债收益率 攀升至1.781%，触及三周高位，高于周一的1.76%。

Rogan预计，如收益率攀升至1.80-1.82％的水平，可能吸引来自基金经理和央行的新买盘。

30年期公债收益率 盘中小涨，触及3％的关键位，高于周一的2.98%，为4月12日以来的最高水平。30年期公债收益率尾盘报2.997%。

收益率上涨可能有助于本周的新债供应，财政部周三将标售240亿美元10年期公债，周四将标售160亿美元的30年期公债。

“市场受到良好支撑，我认为部分长债将受到非常强劲的支撑，”法国兴业银行的美国公债交易员Sean Murphy表示。

财政部今日还标售了200亿美元四周期国库券，获强劲需求。得标利率为零，为2012年1月以来首见。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日购买了14.6亿美元2036-2043年到期的公债。财政部周三还将购买30-37.5亿美元，2019-2020年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.224

五年期公债 99-13/32 (-02/32) 0.748

10年期公债 101-31/32 (-05/32) 1.781