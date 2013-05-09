美国债市：公债价格变动不大，投资人平衡强劲就业数据和风险资产或修正的预期

* 财政部标售160亿美元30年期公债，得标利率为2.980%

* 上周初请失业金人数降至近五年半最低

* 投资人关注数据，公债价格可能保持区间波动

路透纽约5月9日 - 美国公债价格周四近持平，因投资人平衡强于预期的就业数据以及对股市等较高风险资产可能很快出现修正走势的预期。

尽管海外投资人带动公债稍早上涨，且今日标售需求不错，但随着投资人消化上周初请失业金人数少于预期的数据，公债缩减涨幅。

投资人“现预计可能股市是时候出现修正了，”BMO Capital Markets利率策略师Dimitri Delis表示，他引用“5月出货离场”的老话。

近期美股主要股指屡创新高，引发市场臆测修正为时不远，这可能带动对公债的需求。

指标10年期公债 跌2/32，收益率报1.814%，30年期公债 跌6/32，收益率由周三尾盘的2.987%升至2.996%。

美国财政部周四标售160亿美元30年期公债，得标利率为2.980%，略低于市场预期的2.988%。

标售前价格已经上涨，同通常标售前压低价格的情况不同。

“我认为许多投资人已经作空美国公债，所以在标售前回补空头是不错的时机,”Calvert Investment Management, Inc.投资组合经理人Matthew Duch表示。

Nomura U.S.利率策略团队在给客户的报告中称今日标售“稳健”，并强调需求统计和得标利率低于预期。

分析师表示，近期美国公债因经济数据有好有坏而呈区间波动，并可能保持这种态势。尽管近期就业数据显示复苏动能增强，但其他一些数据令人失望，抑制了对今年经济成长的希望。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为32.3万人，创2008年1月来最低，预估为33.5万人。初请失业金人数四周均值为33.7万人，降至2007年11月以来最低。

但分析师谨慎认为，若更多数据不佳，公债价格仍易受影响。

“如果下周的数据逊于预期，通胀数据不及预估，长债收益率可能升15个基点，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 0.224

五年期公债 99-13/32 (-01/32) 0.749

10年期公债 99-14/32 (-02/32) 1.814