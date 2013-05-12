重温稿-美国债市：公债价格下滑，因美元兑日圆大涨

* 公债价格下滑，因美元兑日圆攻克100日圆关口

* 收益率升穿技术阻力水准后，公债价格跌势扩大

* 交易商称收益率上升可能在下周吸引买家回场

路透纽约5月10日 - 美国公债价格周五下滑，收益率被推高至约一个半月最高水准，此前美元兑日圆攻克关键的100日圆关口，刺激对较长期公债的卖盘。

日圆兑美元下挫促使投资人抛售日本公债、美国公债、德债和英债。E D & F Man Capital Markets高级副总裁兼固定收益利率销售部门主管Thomas di Galoma表示，“美国公债同日本公债一道遭抛售。”

美国公债大跌带动收益率升穿数道关键技术水准，Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。他指30年期公债收益率阻力位在3-3.02%区域，10年期公债收益率阻力位在1.80-1.82%区域，七年期公债收益率阻力位在1.20-1.22%区域。

分析师称，这鼓励了更多卖盘。

一些卖盘是同下周将进场的大量公司债供应有关，R.J. O’Brien and Associates全球机构销售部门高级副总裁Todd Colvin表示。

指标10年期公债 跌25/32，收益率报1.900%，周四尾盘报1.81%。

30年期公债 跌1-20/32，收益率由周四尾盘的3%升至3.102%。

全球最大债市基金-太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周五表示，固定收益资产长达30年的牛市已在4月29日告终，不仅仅是美国公债，而是“所有债券”，包括高收益债券。

但葛罗斯旗下PIMCO Total Return Fund在4月将美国公债持仓量增至39%，为一年最高。

但分析师表示，美国就业市场状况的主要问题仍未解决。

“关键是就业，”Payden & Rygel高层Jim Sarni表示，“美联储不断重申就业前景将决定是否改变量化宽松政策和货币政策。”

美联储表示希望看到失业率从目前的7.5%降至6.5%。

失业率的变化是投资人试图判读美联储何时会缩减每月850亿美元购债的一个主要因素。

美国经济数据疲弱曾一度平息了有关美联储减少购债的言论，但在一周前，美国公布的4月就业报告强于预期，并上修了之前几个月的就业增长以及美国初请失业金人数减少后，这些言论又被激活。

不过，市场人士表示，周四美国30年期公债标售需求不错暗示较高收益可能在下周吸引新的买家回场。

U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示，美国公债收益率已跌得有些太低，这也是在上周五4月美国就业报告发布后，本周公债市场走软的部分原因，但在本周供应后，公债收益率回到会令下周买兴增强的水准。

Heckman表示，尽管部分观察人士认为年中前10年期公债收益率可能升至2.25%，但他较为谨慎。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.241

五年期公债 99-02/32 (-11/32) 0.817

10年期公债 98-21/32 (-25/32) 1.900