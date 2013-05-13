美国债市：公债价格下滑，因美国零售销售数据强劲

* 美国4月零售销售意外增长

* 30年期公债收益率触及逾六周高位

* 市场臆测美联储可能在考虑退出策略

路透纽约5月13日 - 美国公债价格周一下滑，此前数据显示美国4月零售销售意外增长，显示全球最大经济体的潜在劲道，且为是否美联储可能在今年稍后开始收紧货币政策的言论提供了信心。

约占消费者支出30%的零售销售在4月增长了0.1%，预估为下降0.3%，3月修正后为增长0.5%。 不计入汽车、汽油和建材的核心零售销售增长0.5%。

“我们预计今年第二季经济成长增强，且因此美联储会逐步撤走宽松政策，”Morgan Stanley Wealth Management高级固定收益策略师Jon Mackay表示。

经济成长改善会令对避险美债的需求降低。美联储减少购买美国公债也会推高公债收益率。

因应这种可能性，指标10年期公债 跌6/32，收益率报1.925%，上周五尾盘报1.9%。

Mackay指出，指标10年期公债收益率今年迄今均值在1.85-1.86%，高位近2.09%，低位在1.625%。

30年期公债收益率 跌16/32，收益率报3.129%，上周五报3.096%。

美元兑日圆持续攀升也在海外市场蚕食美国公债价格，推高收益率。

Columbia Management策略师Zach Pandl表示，“我们认为收益率可能继续上涨。经济数据不断改善且有更多迹象显示美联储着眼退出量化宽松政策。尽管自5月初，收益率已经上涨，但仍在低点，同今年稍早的高位相比更是如此。”

他表示，谨慎的债市还未消化经济前景改善的因素。

“市场对经济成长的预期太低，公布的经济数据描绘的是一幅更积极的画面，”Pandl表示，“初请失业金人数趋向减少。”

但美银美林利率策略师Priya Misra表示，对10年期公债的抛售可能是暂时的。

“我们预计，在认为经济复苏更能持续以及经济能够抵抗住紧缩财政政策前，美联储不会开始减少购债进度，”Misra称。

“依我们看，他们至少要等到夏季过后。因此我们建议持有美国公债，目标10年期公债收益率在未来一个月向1.75%回落。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 0.253

五年期公债 99-01/32 ( 持平 ) 0.825

10年期公债 98-15/32 (-06/32) 1.918