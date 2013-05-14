美国债市：公债价格下跌，因股市走强吸引买盘

* 道指和标普500指数攀升至新高，银行股上涨

* 美联储买入33.1亿美元较长期公债

* 本周稍后将公布生产者及消费者物价指数

路透纽约5月14日 - 美国公债价格周二下跌，指标公债收益率升至七周高位，因投资人将公债的资金转向诸如股市等较高风险资产。

美国主要股指升至新高，由大型银行股领涨，削弱了对避险美债的需求。

“全因为股市，”BMO Capital Markets利率策略师Dimitri Delis说。投资人的心态是“去买风险资产吧，有美联储作我们的后盾。”

10年期公债 价格下滑9/32，收益率从周一尾盘的1.91%升至1.96%。

30年期公债 价格跌22/32，收益率从周一尾盘的3.12%涨至3.17%。

John Hancock Asset Management资深固定收益交易商Michael Lorizio表示，公债收益率升至如此水平令人“有些意外，因为10年期公债收益率在1.85%及30年期公债收益率在3.05%似乎都是会吸引大量买兴的水平。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)推行积极宽松政策，至少目前如此，一些投资人正寻求比美债更高的回报。因此，投资人可能将放在公债的资金转投股市。

但分析师表示，资金从债市直接“大转向”流入股市不是很容易判别，流入股市的资金更可能是来自在场外观望的资金。

“仍然有2.6万亿美元的资金在货币市场共同基金中，这是很高的水平，”Schroder Investment Management美国固定收益部主管Wesley Sparks说。

对美联储将何时减少，甚至停止每月购买850亿美元公债及抵押贷款支持证券(MBS)的计划的臆测近期摇摆不定。

但在通胀仍远低于美联储2%的目标，且美国经济成长仍然滞迟之际，一些人士认为，还没有促使美联储决策者缩减购债规模的诱因。

“今年夏季前，通胀将接近1%的水平，”RBS利率策略师John Briggs说。

Briggs表示，美联储更关注的通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数可能较2%的目标低足足一个百分点，“在这种情况下，我们应该认为美联储会放慢执行宽松政策的步伐吗？这不可能。”他说。

分析师预期，美国经济成长可能在未来几年仍然疲弱。太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)表示，PIMCO预期未来三至五年美国经济成长在2%左右的水平。

John Hancock Asset Management的Michael Lorizio说，“从更宏观的角度来看，你会深信公债收益率将留守在目前的交投区间内，或略高一点；宏观经济没有重大改变，全球经济成长仍低于趋势增长水平。”

但他说，由于市场高度关注经济，经济成长意外提速或通胀意外上升可能是公债进一步遭抛售的原因之一。

本周稍后将有更多通胀数据公布，这些数据可能凸显美国经济面临的物价压力不大。

数据显示美国4月进口物价下跌，“我们预计，原油和汽油价格下降将导致明日公布的生产者物价指数(PPI)和周四公布的消费者物价指数(CPI)下降，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。

美联储周二买入33.1亿美元2020年5月至2023年2月到期公债，作为其购债计划的一部份。

另外，评级机构惠誉周二上调希腊主权信贷评等一个级距，称希腊在消除预算赤字方面取得进展，且该国退出欧元区的风险下降。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.257

五年期公债 98-29/32 (-03/32) 0.847

10年期公债 98-02/32 (-11/32) 1.963