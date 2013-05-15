美国债市：公债价格上涨，因制造业和通胀数据疲弱

* 美国4月工业生产降幅大于预期

* 纽约联储制造业意外萎缩

* 美国生产者物价指数录得三年最大跌幅

* 股市上涨限制了对避险美债的兴致

路透纽约5月15日 - 美国公债价格周三上涨，为一周内首见，因此前数据显示制造业疲弱及通胀迟滞。

美国公布的4月工业生产降幅大于预期，跌0.5%。美国纽约联邦储备银行周三公布，美国纽约联邦储备银行5月制造业指数为负1.43，预估为正4.00。

美国劳工部周三公布，美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月来最大降幅(预估为下降0.6%)。

分析师表示，经济疲弱加上通胀迟缓显示美联储可以继续在未来几个月实施大规模宽松货币政策，即使不是更长时间。

“所以目前的情况是经济成长放缓，通胀下滑，且央行实施刺激措施。”Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示。

“今日的数据巩固了短期内美联储不会放缓刺激措施的预期。”她指出。

但美股等较高风险资产进一步上涨，限制了投资人买兴和公债的升幅。

美股主要股指今年连创新高，因投资人寻求比避险美债更高的回报。

“新高还要刷新几次，投资人才会开始撤离较低风险资产，将资金投入其他市场？”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示。

“投资人要动用401K等资金需要一些时间，”他补充道，指那些投资人可能正将资产重新配置，由美国公债撤往股市。

美联储目前以每月850亿美元的规模购买美国公债和抵押贷款支持债券，以试图提振美国经济和拉低失业率。

指标10年期公债 升9/32，收益率报1.946%，周二尾盘报1.977%。

30年期公债收益率 升18/32，收益率报3.162%，周二尾盘报3.194%。

债市投资人正试图判读何时美联储可能减少购债规模，Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。该公司管理超过1万亿美元资产。

“但由于收益率已经涨了这么多，收益率要进一步上涨有一定的阻力。”他表示。

自本月开始，10年期公债收益率已升约30个基点。

周三显示全球最大经济体－美国经济持续潜在疲弱的工业生产等数据，是投资人不愿将10年期公债收益率推升至2%以上的背后原因。

另一个令债市投资人谨慎的因素是世界其他地区经济的状况。

“欧洲深陷衰退，日本才刚开始激进的刺激措施，其他发达和新兴市场经济体中多数经济成长数据不及预期。”Tipp指出。

美国失业率仍在7.5%，较美联储政策制定者乐见水准6.5%高整整一个百分点。且即使降至6.5%，政策制定者也已强调并不一定代表要开始结束宽松货币政策。

由于通胀远低于2%的美联储目标，鲜有投资人担心通胀压力上升会抑制经济成长。

“至少在未来一年，通胀更有可能是过低，而不是过高。”Capital Economics高级美国分析师Paul Dales表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 ( 持平 ) 0.253

五年期公债 98-31/32 (+04/32) 0.836

10年期公债 98-09/32 (+11/32) 1.941