美国债市：公债价格上涨，因美国经济数据疲弱及通胀低企

* 美国4月CPI按月跌0.4%，为2008年12月来最大跌幅

* 4月核心CPI同比升1.7%，去年4月增幅为2.3%

* 上周初请失业金人数增加3.2万至36万

* 费城联储5月制造业指数为负5.2

路透纽约5月16日 - 美国公债价格周四上涨，今日美国公布的楼市、就业、物价和制造业数据令投资人对美国经济体质的疑虑增加，市场认为美联储更有可能维持宽松货币政策。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数增加3.2万至36万人(预估为33.0万人)，增幅为11月来最大。

另外，费城联储公布的5月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，新订单降至约一年最低水准。

美国商务部公布，4月房屋开工下降16.5%。半小时后，达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储可以“宣布救助楼市的胜利”，应目标在今年全面结束购买公债和抵押贷款支持债券。

目前，美联储以每月850亿美元的进度购买公债和抵押贷款支持债券，以试图透过拉低借款成本来提振经济成长和鼓励招聘。

美国公布的通胀数据再度低于联储2%的目标。4月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，降幅创下2008年12月来最大，扣除食品和能源的核心CPI较上年同期上涨1.7%，升幅创下2011年6月来最小，3月和去年4月升幅分别为1.9%和2.3%。

“经济数据意外转差带动公债上涨。”ED&F Man Capital Markets高级副总裁兼固定收益销售部门主管Thomas di Galoma表示。

他表示，日本公债市场稳定下来，部分因日本标售五年期公债结果优于预期，这对美国公债也有支撑。

Di Galoma表示，数据转弱直指经济成长放缓，美国公债收益率可能跌回到近期交投区间的低端。

5月的前两周，指标10年期公债收益率大涨约30个基点，得益于5月初公布的就业市场数据优于预期。

“我预计10年期公债收益率将跌向1.70-1.60%区域，”Di Galoma称。

指标10年期公债 升19/32，收益率报1.87%，周三尾盘报1.94%。

30年期公债收益率 升1-8/32，收益率报3.09%，周三尾盘报3.16%。

ING U.S. Investment Management高级分析师Tanweer Akram表示，周四公布的数据显示美联储将保持“高度宽松”。

由于没有通胀压力，一些分析师表示，美联储没有理由担心其政策将推高消费者物价增幅至联储2%的目标之上。

“将出现更多反通胀，CPI读数也将下滑。”Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke表示。

物价压力受控可以给予货币政策制定者专注于就业方面的空间。目前美国的失业率较联储希望看到的6.5%还高整整一个百分点。

“我们对今年稍后经济状况将增强并不怀疑，但如果出现夏季低迷，就别指望美联储短期内会讨论缩减量化宽松政策了。”Bank of Tokyo-Mitsubishi首席金融分析师Chris Rupkey表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.233

五年期公债 99-08/32 (+07/32) 0.778

10年期公债 98-30/32 (+19/32) 1.867