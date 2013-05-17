美国债市：公债下跌，因消费者信心改善

* 美国5月初消费者信心升至约六年高位

* 4月领先指标直指美国经济成长

* 公债未来几日将在区间交投

路透纽约5月17日 - 美国公债价格周五下跌，此前数据显示5月美国消费者变得更为乐观，且一领先指标直指未来美国经济成长。

周五公布的一项调查显示，美国5月初消费者信心反弹至约六年高位，因美国人对其财务状况及经济前景更乐观，特别是较高收入的家庭。

周一美国零售销售数据优于预期，“你或会说，消费者的状况可能比我们所想的略好，”Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order说。

但他警告，公债很可能在区间交投，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将缩减购债规模的讨论仍然进行。

上述讨论也包括较少提到的第三个可能性：美联储在必要时将可能增加购债规模。

美联储4月30日至5月1日政策会议声明表示，美联储仍看到经济前景的“下行风险”，且表示“随着就业市场前景及通胀数据的改变，美联储随时准备增加或缩减购债进度，以维持适当的政策宽松度。”

Van Order直指，下周三公布最新的美联储会议记录可能为投资人带来决策者的想法的提示。

指标10年期公债 跌21/32，收益率从周四尾盘的1.879%升至1.957%。

30年期公债 大跌1-11/32，收益率报3.17%，高于周四尾盘的3.096%。

公债在之前两天上扬，因美国一系列令人失望的就业及通胀数据凸显美国经济潜在疲弱。

这些数据不支持美联储缩减或停止每月购买850亿美元公债及抵押贷款支持证券。

“我们仍不知道缩减是什么意思，不知道是怎样进行的，也不知道缩减规模，我们什么也不知道，”CRT Capital Group资深公债策略师David Ader说。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel说，公债收益率将可能交投在近期区间内。

Vogel称，预期10年期公债收益率未来几天交投在1.85-2.015%的区间内。(完)

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.254

五年期公债 98-31/32 (-07/32) 0.835

10年期公债 98-05/32 (-20/32) 1.954