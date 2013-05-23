美国债市：公债价格上涨，此前美国标售通膨保值债券需求稳健

* 指标10年期公债收益率徘徊在2%上方

* 公债价格上涨，此前130亿美元TIPS标售获稳健需求

* 公债市场周五提前至1800GMT休市

路透纽约5月23日 - 美国公债价格周四上涨，此前美国财政部标售的通膨保值债券需求稳健，但指标10年期公债收益率持于2%之上，因交易商担心一旦美联储决定缩减购债，公债收益率可能大涨。

债市再度出现放量大幅波动，昨日美联储主席贝南克对购债计划的言论促使投资人大举抛售美国公债。

贝南克向国会表示，如果经济数据显示经济动能增强，美联储可能在“未来几次会议上”就决定是否缩减其每月850亿美元的购债计划。

交易商担心，缩减购债会意味着刺激股市的资金减少，也会推高公债收益率。

“这是贝南克放出的试验气球，”Mitsubishi UFJ Securities USA美国公债交易部门执行董事Thomas Roth表示。

指标10年期公债 收益率昨日录得9月来最大单日升幅后，今日价格走势挣扎反弹。在通膨保值债券(TIPS)标售后，价格上扬，尾盘升6/32，收益率报2.03%，持于关键的2%水准之上。

30年期公债 升16/32，收益率报3.20%。

美国财政部标售的130亿美元TIPS获得稳健需求。通常包括基金经理人等终端用户的间接投标中标率达56.8%，为2010年11月来最高，交易商中标仅30.90%，为此类标售历来最低。

标售的TIPS得标利率较标售前二级市场水准高约2个基点，报负0.225%。

“整体而言，这是需求的一个积极迹象，鉴于情势很不明朗。可能TIPS市场跌得够多，足以再度提供价值。”巴克莱全球通膨相关研究部门主管Michael Pond表示。

随着能源价格下滑，以及部分投资人担心美联储将在刺激通胀以带动经济成长的战役中失利，通胀预期自3月中已下滑。

如果交易商相信即便经济成长仍然乏力，美联储还是会减少刺激措施，这种臆测的升温也会令通胀预期降低。

“我们认为美联储将减少购债，因其看到就业市场前景明显改善，所以我们认为远期损益平衡点会保持稳定，”Pond称。

有远期合约测量的市场通胀预期显示，交易商认为美联储密切关注的指标-五年通胀已由3月中的2.89%降至约2.70%，但仍在去年9月来的交投区间约2.62-2.89%内。

**交投放量**

周三贝南克的讲话再度给市场带来活力，因投资人重新评估如果没有美联储的买盘，收益率的水准如何。因美联储的购债计划令市场波动性降低，债市的成交量一直在减少。

在周三市场成交创下逾五年最高后，周四市场成交保持活跃，有超过6,000亿美元的公债易手。

周四截至美东时间下午三点，期货市场中6月10年期公债期货 成交量为230万张，周三为290万张，为2008年初以来近月10年期公债期货单日最大成交量。

周四，美联储买入36.5亿美元2019-2020年到期公债，周五则不会买入公债。

周五，美国公债市场将提前至1800GMT收市，因下周一为阵亡将士纪念日假期。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (+) 0.247

五年期公债 98-22/32 (+) 0.896

10年期公债 97-17/32 (+04/32) 2.025