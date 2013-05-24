美国债市：公债价格上涨，10年期公债收益率在2%附近徘徊

* 市场焦点还在美联储缩减购债的可能性

* 市场提前收市，因下周一为阵亡将士纪念日假期

* 下周财政部将发售990亿美元两年期、五年期和七年期公债

路透纽约5月24日 - 美国公债价格周五小涨，交易商继续揣摩美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年缩减购债的可能性，以及是否近期抛售过度。

指标10年期公债收益率在关键的2%关口附近徘徊，不时跌至该水准之下。

自美联储主席贝南克周三表示，如果经济数据显示复苏动能增强，联储可能在未来几次会议上就缩减购债后，10年期公债收益率基本上保持在2%之上。

投资人纠结于是否本月公债收益率大涨相对经济改善的程度而言有些夸大，抑或是否收益率会因经济成长增强和美联储对通胀态度转趋强硬而继续攀升。

“目前市场已听到贝南克表态，并看到会议记录，也出现一些更好的经济数据，市场迟早将开始决定他们认为的美联储政策方向。”Guggenheim Partners美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。

“就目前而言，市场走势被解读为贝南克的讲话给出了联储愿意在未来几次会议上至少宣布缩减刺激措施的意愿，就此而言，可能足以令公债收益率再升一些。”他表示。

指标10年期公债 升1/32，收益率报2.00%，在数据显示美国4月耐用品订单增幅大于预期后一度升至2.02%。

该收益率自周三贝南克讲话前的1.88%低点上涨，成交放量。周四有约4,000亿美元公债易手，周三则超过6,000亿美元。

现在交易商和投资人关注的主要问题是如果美联储结束或减少购债，公债收益率会升得多高。

因对经济乐观，10年期公债收益率自5月初的1.61%反弹，部分分析师认为相对于经济数据，走势有些过度。

下一个关键的经济报告将是两周后公布的5月就业数据。

Rogan预计美国公债将在该数据公布前保持区间波动，10年期公债收益率不太可能突破约在2.08%的支撑位。

下周，美国财政部将发售990亿美元新债，包括周二的350亿美元两年期公债、周三350亿美元五年期公债和周四290亿美元七年期公债。

美国债市周五提前至1800GMT收市，因下周一为阵亡将士纪念日假期，休市一天。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+) 0.251

五年期公债 98-23/32 (+) 0.892

10年期公债 97-20/32 (+01/32) 2.014