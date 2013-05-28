修正-美国债市：公债收益率跳升至逾一年最高水准

(更正：补充内文倒数第九段的漏字“减少”)

* 公债价格下滑，因股市反弹

* 10年期公债收益率突破支撑位，卖压加重

* 美国财政部标售350亿美元两年期公债，需求平平

* 美联储买入14.5亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约5月28日 - 美国公债收益率周二升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。

盘中跌势加剧，30年期公债收益率高见3.331%，为2012年4月来最高。

财政部标售两年期公债，需求较弱，得标利率高于预期，认购倍数低于均值，凸显投资人认为美联储可能很快缩减每月850亿美元购买资产计划。

今日美国公布的数据显示美国房价跳升，而消费者信心大增。

RBS Securities美国公债首席策略师William O'Donnell表示，“消费者感觉出现更加乐观，这可能令美联储认为这种情形能够持续，该适当减少刺激了。”

“市场正试图找到立足点。” 他表示。

周二的标售结果对周三的五年期公债标售而言也是不祥之兆，FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

“如果我们真的不看好公债，你会想知道五年期公债需要多么便宜，”他表示，“明天的五年期公债标售将受到密切关注。”

上周三美联储主席贝南克表示，如果数据显示经济动能增加，美联储可能在未来几次货币政策会议上就决定减少购债。自那以后，公债收益率持续跳升。

而且根据在CME Group交易的短期利率期货走势，交易商现预计美联储首次升息可能在2015年1月，几率为55%。

“债市不安。任何美联储可能撤走刺激措施的迹象，或经济数据增强，就可能会引发过去一周那种急剧走势。”SEI Investments投资组合经理人Sean Simko表示，“最有可能出现的情形是收益率上升。”

指标10年期公债 收益率周二突破约在2.07%的技术支撑位，带动对公债的又一波抛售，将该收益率推升至去年4月来最高。

10年期公债价格跌1-14/32，收益率报2.172%，上周五报2.01%，5月初时报1.61%。

30年期公债 重挫2-26/32，收益率报3.331%，上周五尾盘报3.18%。

10年期和30年期公债都势将录得2009年12月来最大月度跌幅。

周二，日本和美国股市从近期跌势中反弹，导致美国公债的避险买盘减少。

DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“全球股市的强势令美国公债承压。”

但一些分析师和投资人表示，债市可能已经超卖，而且美联储有关也可能增加购债规模的言论被忽视了。

通胀指标下滑也令一些投资人和分析师臆测美联储可能因担心物价下滑而增加购债规模，而不是因应就业市场改善而减少购债。

“我认为我们更接近通胀方面的门槛，而不是就业市场方面的门槛。”Brien表示。

市场将密切关注周五美国公布的4月个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储关注的通胀指标。

该指数已经降至三年半低点1.0%。

美国公债本周可能进一步承压，因银行和投资人要为吸纳990亿美元新债供应作准备。除了今日标售的350亿美元两年期公债外，周三财政部还将标售350亿美元五年期公债，周四还有290亿美元七年期公债。

周二，美联储买入14.5亿美元2036-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-03/32) 0.292

五年期公债 98-04/32 (-20/32) 1.018

10年期公债 96-08/32 (-1-14/32) 2.172