修正-美国债市：公债价格近持平，投资人等待美联储未来举措的线索

(更正：正文第七段中的“觉得”改正为“决定”)

* 财政部标售290亿美元七年期公债

* 公债标售得标利率低于市场预期

* 通膨保值债券疲弱料对美联储构成问题

* 美联储买入15.3亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约5月30日 - 美国公债价格周四大致持稳，因投资人等待美联储未来举措的线索，美联储近期暗示可能很快会放缓大规模宽松货币政策。

在美国标售290亿美元七年期公债，得标利率低于市场预期后，公债价格一度小涨。周三五年期公债标售获得强劲需求，尽管周二两年期公债标售表现没那么好。

但价格上涨稍纵即逝，因对美联储未来政策走向仍不确定性，投资人不愿改变仓位部署。

“投资人处于观望，和美联储一样。”道明证券美国研究和策略部门董事Millan Mulraine表示。

“如果你是目前持有美国公债的投资人，你基本上会希望在未来几日保持观望。”

目前，美国经济强度对美国公债投资人而言至关重要：是否经济足够强到能令美联储放缓，甚至停止每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)？抑或在经济面临财政政策阻力时，美联储的支持仍至关重要？

在上周美联储主席贝南克表示，如果经济数据显示动能增强，美联储可能在未来几次会议上就决定是否缩减购债计划后，市场对上述问题相当敏感。

本月美国公债收益率大涨令许多投资人苦苦揣摩是否升势将继续，抑或市场市场呈现超卖。下周美国公布的就业数据预计将成为美联储下一步重大货币政策举措的催化剂。

指标10年期公债 价格升1/32，收益率报2.117%，周三尾盘报2.119%。

该收益率在5月初报1.61%，并在周三海外市场交易中触及13个月高位2.24%。

不过，通膨保值债券市场遭遇重大抛售可能令美联储鼓励借款以为经济扩张注资的目标复杂化。

在过去几年，所谓的实际收益率，即考量了通胀因素的公债收益率一直在负值水准交易，这吸引企业和其他借款人以非常低的成本发债。

“这是美联储令经济前进的杠杆，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。但在近期抛售后，“市场看来预计未来没有通胀。”

尽管周三美国公债价格上涨，但通膨保值债券(TIPS)仍大跌。

10年期实际收益率目前报约负15个基点，意味着借款人透过发债可以每年赚得15个基点，但在5月初为负72个基点。

周五，美国将发布4月个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储关注的通胀指标。市场将密切关注通胀是否进一步下滑。该指数已降至三年半低点1.0%。

周四，美联储买入15.3亿美元2036-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 0.297

五年期公债 99-30/32 (+01/32) 1.013

10年期公债 96-23/32 (+01/32) 2.117