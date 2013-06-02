重温稿-美国债市：公债价格下滑，本月表现为2010年12月来最差

* 公债价格下滑，因芝加哥采购经理人指数优于预期

* 公债一度扩大价格升幅，因消费者支出减少

* 5月美国非农就业数据对后市走势关键

路透纽约5月31日 - 美国公债价格周五下滑，本月表现为近两年半来最差，因强于预期的制造业活动数据再度令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在今年稍后放缓购债的担忧升温。

随着公债价格下滑，其收益率再度上探两日前所创的逾13个月高位，尽管数据暗示因经济成长迟滞，通胀仍在低位。

目前尚不明确是否美国公债价格已经见底，因投资人担心美联储减少刺激措施会导致长期借款成本增加，遂大幅缩减所持的公债。

“都要看美联储，以及在量化宽松政策结束后我们如何回到合理值，”Vanguard投资组合经理人Gemma Wright-Casparius表示。

交易商目前纠结于是否美联储可能因应经济转强而结束购债，或是否美联储可能因股市和楼市上扬而选择结束购债，即便未能达到失业率降至6.5%的目标。

上周美联储主席贝南克表示，如果经济数据显示动能增强，美联储可能在未来几次会议上就决定是否缩减购债计划。

但美国通胀远低于美联储2%的目标，可能令联储缩减目前每月850亿美元购债计划，或第三套量化宽松政策的能力复杂化。

“贝南克最关心的首先是避免通缩，其次是避免严重的去通胀，所以我怀疑如果通胀读数保持在非常低的水平，将令贝南克希望继续按目前每月850亿美元的进度购债，根本不会考虑缩减规模，”瑞银全球利率策略部门主管Michael Schumacher表示。

但多数投资人和交易商肯定担心美联储较他们预想的更早缩减购债规模的可能性，市场预期美联储至少要到今年年底才会出手。

二级市场成交放量，指标10年期公债 价格跌9/32，收益率报2.153%，稍早低见2.066%。周三，10年期公债收益率触及13个月高位2.235%，5月初报约1.61%。

30年期公债 跌8/32，至92-1/32，收益率跳升1.3个基点，报3.292%，较两日前触及的逾13个月高位低约4个基点。

根据巴克莱美国公债指数，5月长债表现最差，截至周四，20年期及以上的公债本月跌6.47%，势将录得2009年4月来最大月度跌幅。

根据巴克莱的指数，美国公债市场5月初至本周四的跌幅为1.58%，势将录得2010年12月来最大月度跌幅。

**成交量及波动性跳升**

尽管贝南克的讲话引发债市最新一轮抛售，但在强于预期的4月美国非农就业报告公布后，公债在本月稍早已开始下滑。

本周市场因假期而交易日减少，现货市场和期货市场放量下跌。

根据全球最大的美国公债交易商兼经纪商ICAP，截至1800GMT，有4,720亿美元的美国公债易手，较20日移动均值高44%，周三为6,310亿美元。

分析师表示，本周公债收益率上升令期权市场的隐含波动性指数升至7月来最高。

影响投资人的下一诱因将是下周五美国将公布的5月非农就业报告，交易商预计该报告将决定是否收益率有更多上升的空间，抑或是否近期抛售过度。

周五的走势显示在目前市场跌势中大幅波动已成普遍特点。

公债价格起初上涨，因认为近期抛售可能过度的投资人增加，空头回补和月底买盘也提振公债。

4月消费者支出和物价成长乏力也一度支撑公债升势。美联储关注的通胀指标-个人消费支出(PCE)物价指数按年增幅放缓至1.1%，为2011年3月来最低。

但美国供应管理协会(ISM)周五公布，5月芝加哥采购经理人指数(PMI)为58.7，为2012年3月来最高，预估为50.0，4月为49.0。 之后公债由升转跌。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.305

五年期公债 99-26/32 (-04/32) 1.040

10年期公债 96-15/32 (-08/32) 2.146