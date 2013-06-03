美国债市：公债价格在震荡交投中涨跌互见，美国制造业数据意外疲弱

* 美国债市在低迷的5月后试图重新站稳脚跟

* ISM美国制造业指数跌至2009年来最低

* 关注周五的非农就业报告

路透纽约6月3日 - 美国公债价格周一在震荡交投中涨跌互见，因投资人消化美国5月制造业数据意外疲弱，且在周五美国公布就业数据前市场表现谨慎。

5月份，美国债市录得近两年半表现最差的一个月，在6月的第一个交易日中债市试图重新站稳脚跟。

根据路透数据，指标10年期公债收益率 在5月触及逾13个月高位，跳升46个基点，为2010年12月来最大月度升幅，因投资人认为美联储可能很快因应经济改善而缩减每月850亿美元的购债计划。

但美国供应管理协会(ISM)公布的制造业指数令人失望，市场对经济在春季放缓的臆测又被激活，这可能令美联储保持买入公债和抵押贷款支持债券(MBS)以支撑经济。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，5月制造业指数为49.0，为2009年6月来最低，且为自2012年11月来首次呈现萎缩，5月制造业指数低于预估为50.7；4月为50.7。

指标10年期公债 价格持平，收益率报2.132%。

30年期长债 升4/32，收益率由上周五尾盘的3.278%降至3.271%。

“市场对这是收益率暂时性走势抑或是真正升势争论不休。这全要看是否经济数据会持续改善。”Mitsubishi UFJ Securities USA执行董事Thomas Roth表示。

周五1230GMT，美国劳工部将发布5月非农就业报告。路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加17万，略高于4月的16.5万。

美联储政策制定者表示过，希望看到失业率由目前的7.5%降至6.5%。

CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen表示，因就业数据如此重要，市场可能在就业数据发布前大致保持观望。

“坦白讲，本周就是就业数据周。”他表示。

美联储周一买入14.6亿美元2036年2月至2043年2月到期的公债。

但通胀，或没有通胀可能令美联储可能的退出策略复杂化。美国核心通胀远低于美联储2%的目标，这支持了美联储将继续目前购债进度的可能性。

Lyngen称，“美联储是否有机会退出？这是另一个大问题。”

美联储将在6月18-19日举行下一次货币政策会议记录。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 0.297

五年期公债 99-28/32 (-01/32) 1.029

10年期公债 96-20/32 (+01/32) 2.128