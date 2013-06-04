美国债市：指标公债收益率小幅上涨，市场静待非农就业报告

* 10年期公债附买回利率转为更深的负值

* 美联储在最新的QE操作中买入33亿美元公债

* 美国4月贸易逆差扩大，但幅度少于预期

路透纽约6月4日 - 指标美国公债价格周二小幅下滑，因投资人静待周五公布的关键的就业报告，该报告将可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否可能在未来几个月放缓或甚至终止其货币宽松举措提供线索。

在最近的交易日，10年期公债收益率大致陷入区间交投，周一制造业数据令对美联储可能在今年稍晚缩减购债计划的押注降温。

交易商目前关注周五公布的非农就业报告，该报告有可能起到关键作用。

美联储决策者希望看到失业率从目前的7.5%下降至6.5%左右，就业岗位稳健增长的势头得以持续。

“主要事件将是非农就业报告，”Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说。

Lederer表示，如果非农就业数据特别抢眼，将可能推高指标公债收益率至2.25%左右。若数据不佳，指标公债收益率将下滑，可能甚至跌至2%以下。

一些交易商似乎为公债价格将再次下跌及收益率进一步上升作准备。

分析师表示，近几天，公债“空头”头寸或对公债价格将进一步下跌的押注已大幅上升。

空头头寸增加，特别是对10年期公债，使交易商在附买回协议市场借入公债更昂贵。

10年期公债支持的隔夜附买回协议利率周二触及负3%，因对公债需求强劲。在过去逾一周，附买回协议利率均为负值。

附买回协议利率通常是正值，因华尔街交易员利用公债作为抵押品，向投资者换取资金。

周五公布的政府5月非农就业报告可能显示就业增长是否足够强劲令美联储考虑缩减每月850美元购债进度。

美联储主席贝南克和其他官员最近表示，如果美国经济进一步改善，他们在未来几次美联储会议上可能开始缩减购债行动。

“非农就业数据转强可能促使美联储在第三季采取一些行动，”R.J. O'Brien and Associates全球机构性销售高级副总裁Todd Colvin说。

路透访问的分析师预期，5月非农就业岗位将增加17万，失业率将维持在7.5%不变。

美联储将在6月18-19日召开下一次政策会议。

周二，美联储买入33亿美元2021年5月至2023年2月到期的公债。

在公开市场，指标10年期公债 价格下跌3/32，收益率从周一尾盘的2.128%上升至2.139%。

30年期公债 价格下滑17/32，收益率从周一尾盘的3.267%升至3.297%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-) 0.297

五年期公债 99-25/32 (-02/32) 1.047

10年期公债 96-17/32 (-03/32) 2.139