美国债市：公债价格小涨，市场关注明日美国非农就业报告

* 较高风险资产下挫激活投资人避险买盘
* 市场静待周五美国非农就业报告
* 预计5月美国非农就业岗位增加17万
* 预计美国5月失业率为7.5%
路透纽约6月6日 - 美国公债价格周四上涨，因美元兑日圆大跌提振美国公债需求，但在美国周五公布官方就业数据前投资人表现谨慎，限制了公债升幅。
股市盘中多数时间下滑，因投资人担心即将公布的就业数据，美元遭到抛售，尾盘股市恢复升势。
Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示，“在美元/日圆大跌后，投资人结束冒险交易，避险交易增加。收盘及明日就业报告公布前出现一些仓位出脱。”
分析师表示，就业数据会为投资人提供是否美联储将很快放缓，甚至停止大规模宽松货币政策的线索。
本周其他数据令市场失望，包括ADP民间就业报告显示5月民间就业增幅不及预期。
“市场有担心就业数据疲弱，”CRT Capital Group高级公债策略师David Ader表示。
路透访查的分析师预计5月美国非农就业岗位增加17万，失业率保持在7.5%，较美联储希望看到的目标仍高整整一大点。
若就业数据尤其强劲，可能推高指标公债收益率，但疲弱数据可能令收益率下滑，甚至跌穿2%。
指标10年期公债 价格升5/32，收益率从周三尾盘的2.09%跌至2.073%。
30年期公债 价格升9/32，收益率从周三尾盘的3.25%跌至3.23%。
“昨晚，债市测试了价格区间高端以及收益率区间低端，” Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。
10年期和30年期公债收益率区间低端分别在略高于2.06%和3.22%。
美联储周四买入36.8亿美元公债，为其每月买入850亿美元债券的量化宽松政策一部分。
周四美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至34.6万，符合预期的34.5万。
该报告一度拖累公债价格，因就业市场改善可能最终导致薪资增加和通胀压力，更直接的是会令市场臆测美联储将缩减购债。
但真正会影响美联储决策的是周五的就业数据，政策制定者也希望看到就业持续稳定增长。
美联储将在6月18-19日召开下一次政策会议。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 0.290
五年期公债 99-31/32 (+02/32) 1.006
10年期公债 97-04/32 (+05/32) 2.073
30年期公债 93-07/32 (+09/32) 3.230(完)