美国债市：公债价格下挫，因标普将美国信贷评等展望由负面上调至稳定

* 标普将美国信贷评等展望由负面上调至稳定

* 低通胀支持美联储目前的购债计划－布拉德

* 美国本周将发售660亿美元公债

* 美国10年期TIPS收益率升穿零，为2012年1月来首见

路透纽约6月10日 - 美国公债价格周一下滑，30年期公债收益率触及14个月高位，因此前标普将美国信贷评等展望由负面上调至稳定，促使投资人抛售避险公债。

标普上调美国信贷评等展望意味着该机构目前将美国信贷评等由AA+下调的可能性降低。

该消息正好是在交易商在本周660亿美元债券供应前考虑公债仓位的时候发布的。

“市场普遍认可的是经济正改善且根基更稳，同时财政状况也有改善。华盛顿的政治环境同之前比也可能没有那么困难，”道明证券利率策略师Richard Gilhooly表示。

但对美联储何时因应经济改善而可能放缓每月850亿美元资产购买的不确定性扶助限制了公债的跌幅。

政策制定者已暗示可能正在寻找出口，但美联储的官员对时机尚未达成一致。

周一，圣路易斯联储总裁布拉德表示，通胀仍低，足以令美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)坚持目前的购债进度。

不计入食品和能源的美国核心通胀一直低于2%，同1990年代困扰日本长达10年的去通缩螺旋情况类似。

“目前没有通胀，投资人不知道美联储将支持市场多久，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

上述观点重创了通膨保值债券(TIPS)。鉴于近期对美联储可能减少购债的不安情绪，自4月份TIPS对投资人的吸引力已经降低。

通常被认为是“实质”收益率的TIPS收益率跳升，10年期TIPS收益率 周一升穿零水准，为2012年1月来首见。

**标普承认美国的情况有改善**

标普对美国的声明令交易商意外，该机构承认近期金融市场改善，上周美国公布的5月就业报告即便算不上强劲，起码也是稳健。

标普分析师Nikola Swann表示，该机构考量了美国经济逐步改善的状况。

“尽管改善是渐进的，但我们认为确实有所增强，”Swann在接受路透电话访问时表示。

指标10年期公债 价格跌9/32，收益率从上周五尾盘的2.179%升至2.212%，离4月底该收益率创下的13个月高位2.235%只差0.5个基点。

30年期公债 价格跌14/32，收益率从上周五尾盘的3.343%升至3.367%。根据路透数据，30年期公债收益率盘中高见3.382%，为2012年4月初来最高。

周一，美联储买入13.8亿美元通膨保值债券。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-01/32) 0.318

五年期公债 99-13/32 (-04/32) 1.125

10年期公债 95-29/32 (-09/32) 2.212