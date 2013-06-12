美国债市：长债价格下滑，投资人为本周公债发售预留空间

* 美国10年期公债标售结果有好有坏

* 周四财政部将发售30年期公债

* 美联储买入9.16亿美元公债

路透纽约6月12日 - 美国公债价格周三下滑，因投资人为本周公债发售预留空间，由于本周财政部供应长债，长债今日跑输。

今日美国财政部续发210亿美元10年期公债，结果有好有坏，一级交易商认购不积极。

今日标售的投标倍数为2.53，远低于之前一年均值2.92和之前四次续发10年期公债的3.01，Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

交易商还指出，今日标售的背景明显不同于上次财政部发售10年期公债。

苏格兰皇家银行董事总经理John Briggs表示，上次财政部发售10年期公债时收益率较目前水准低约40个基点。

他指出，鉴于全球目前正出脱汇市、商品、股市和美国公债仓位带来的重大阻力，周三的标售进行的算相当顺利。

周四，财政部将续发130亿美元30年期公债，之前政府还将发布周度初请失业金和5月零售销售数据。

分析师表示，5月零售销售报告可能在1700GMT发售30年期公债前再度改变市况。

若报告较预期疲弱，可能推高公债价格，打压收益率。强于预期的零售销售报告也会拖累公债价格，推高收益率。

周三，指标10年期公债 价格跌12/32，收益率报2.227%，略低于日高，且低于周二触及的14个月高位2.293%。

30年期公债 跌近一大点，收益率由周二尾盘的3.319%升至3.370%。周二30年期公债收益率升至3.433%的2012年4月来最高。

路透访查的分析师预计5月零售销售增加0.4%，4月为增长0.1%。不计入汽车的零售销售预计增加0.3%。

一些分析师相信，财政紧缩正影响到零售销售，并可能在第二季的余下时间和第三季持续。

“零售销售几乎和就业报告一样重要，”美银美林全球经济研究部门联席主管Ethan Harris表示，“最近对零售销售的修正显示消费真的放缓。”

分析师将关注零售销售数据，以判断财政紧缩对经济活动的冲击有多大。

在美银美林周三举行的2013年中全球经济研究记者会上，Harris表示，“现在就宣布美国经济的胜利为时过早，”并称美联储今年缩减购债的机率“仅为三成”。

周三，美联储买入9.16亿美元2023年8月至2031年2月到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.334

五年期公债 99-10/32 (-05/32) 1.114

10年期公债 95-25/32 (-12/32) 2.230