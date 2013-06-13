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债券 | 2013年 6月 14日 星期五 07:15 BJT

美国债市：公债价格上涨，关注联储政策走向

对通胀疲弱和联储减少买债的押注令通胀保值债券(TIPS)承压，本周稍早10年期
TIPS收益率自2012年1月来首次进入正值区域。
    
    据巴克莱编纂的TIPS总回报指数，今年迄今TIPS价格下跌5.79%。
    
    10年期TIPS和10年期公债的收益率差周四进一步缩窄至2.03%。自2011年12月底
以来，10年通胀“盈亏平衡”利率从未跌破过2%。
    
    美联储买入32.94亿美元2020年8月至2023年2月到期的公债。
    
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                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32   (+03/32)     0.294
    五年期公债      99-23/32   (+13/32)     1.058
    10年期公债     96-14/32   (+22/32)     2.152
    30年期公债     91-23/32   (+1-3/32)    3.316(完)
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