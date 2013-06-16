重发-重温稿-美国债市：公债价格小涨，因预计美联储将维持低利率

(重发以修改标头格式)

* 指标公债收益率势将录得4月来首周下滑

* 美国公布5月生产者物价指数上升后TIPS反弹

* 利率期货走势显示交易商排除了明年前升息的可能性

* 数据显示美国经济成长迟滞，通胀温和

路透纽约6月14日 - 美国公债价格周五上涨，因交易商押注即使美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在今年放缓购债，但也将维持近零利率一段较长时间以扶助经济。

华尔街日报周四报导称美联储调整购债并不意味着会“同时”结束购债，美联储“离上调短期利率还有一段距离”。

文章舒缓了市场对美联储准备迅速退出逾四年前采取的量化宽松政策的担忧。美联储购债旨在拉低长期利率。

自美联储主席贝南克在5月22日国会作证时称如果经济持续稳定成长，美联储将在未来几次会议上决定是否减少当前每月850亿美元购债的计划规模后，市场对这种可能性感到不安。

短期利率期货受到华尔街日报的报导带动跳升，显示交易商对美联储可能在明年升息的押注降温。

根据CME Group的FedWatch，2014年12月联邦基金利率期货 走势显示交易商预计美联储明年年底升息的机率为42%，周四为47%。

一个月前，该合约显示美联储在明年12月货币政策会议上升息的机率为26%。

美联储货币政策制定者将在下周二和周三举行政策会议，可能为他们对当前第三轮量化宽松政策的综合性看法提供更多线索。

“下周市场将寻找缩减购债可能时机的线索。”SEI Investments Co.固定收益管理部门主管Sean Simko表示。

对美联储上调短期利率的不安情绪降温，加之美国今日公布的工业生产和消费者信心数据不及预期，都刺激了对公债的买盘，拖累指标10年期公债收益率降至一周最低。

10年期公债收益率将录得4月底来首周下滑，结束自2009年3月底至5月初以来最长周度升势，根据路透数据，当时该收益率连升七周。

指标10年期公债 价格升6/32，收益率报2.13%，周四尾盘报2.1579%。

30年期公债 升8/32，收益率报3.3%，周四尾盘报3.313%。

本周稍早，美国公债收益率升至14个月高位，因担心美联储减少购债。

债市从近期跌势中回稳，因数据显示美国经济成长仍迟滞。联邦削减预算和薪俸税假期到期都对今年经济成长构成拖累。

周五数据显示，5月工业生产持平，不及分析师预估的增加0.2%，而汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值意外从近六年高位回落。

上述经济报告显示美国经济在积聚动能方面有困难的同时，政府数据也显示美国物价成长尽管疲弱，但也不致于出现通缩。

美国5月生产者物价指数(PPI)升0.5%，较分析师预估的0.1%升幅要高。

通胀消息扶助提振通膨保值债券(TIPS)。根据路透数据，10年期TIPS收益率 一度跌穿零水准，之后回到正值区域。周一，10年期TIPS收益率自2012年1月来首次在零水准之上交易。

1500GMT，美联储买入14.6亿美元2036年2月至2043年5月到期的公债。

-----------------------1835 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.274

五年期公债 99-28/32 (+05/32) 1.024

10年期公债 96-20/32 (+06/32) 2.130