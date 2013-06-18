美国债市：公债价格持稳，市场聚焦美联储货币政策会议结果

* 交易商为美联储可能暗示缩减购债作准备

* 低通胀料使美联储能够维持近零利率

* 调查显示在美联储货币政策会议前投资人增持长债

* 美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约6月18日 - 美国公债价格周二大多持稳，交投震荡且淡静，因投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两日的货币政策会议结果，以寻找美联储是否会缩减目前刺激计划的迹象。

周三午后，美联储将发布货币政策声明，可能确认美联储主席贝南克上月的言论，即如果经济复苏动能持续，美联储可能在未来几次会议上决定是否缩减购债规模。

“对美联储而言非常复杂，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示，“一方面，他们的政策对未来经济成长并没有巨大的影响，另一方面，他们需要在出现通缩的情况下维持行动的能力。”

美联储每月850亿美元的购债计划降低了抵押贷款利率，支持了楼市复苏，并提振市场对股票等风险投资的兴致。但该计划对创造就业和避免通缩风险上并没有那么成功。

周二，美联储买入14.6亿美元2036年2月至2043年2月到期的公债，为其第三套量化宽松政策的一部分。

如果周三，美联储暗示今年稍晚可能减少购债，分析师表示，至关重要的是政策制定者要告诉市场，他们将在停止购债后的一段时间内都会透过维持短期利率在近零水准来支撑经济。

在1800GMT，美联储发布货币政策声明后，投资人也将关注贝南克之后的记者会。记者不仅可能会向贝南克提出货币政策路径的问题，而且还会询问他在联储的未来。

美国总统奥巴马在周一一电视访问中暗示，他可能正在寻找新一任的美联储主席，称贝南克留任的时间已经比原先计划的要长。

**低通胀给美联储带来行动空间**

一些分析师和投资人表示，最新的美国通胀数据让美联储的货币政策制定者能够在一段较长的时间内维持低利率，并可能坚持目前的购债进度直至2014年。

美国政府周二公布的数据显示，5月美国消费者物价指数(CPI)小涨0.1%，略低于路透访查的分析师预估值，但物价压力在长期下滑后显示出稳定下来的迹象。

“美联储有了继续量化宽松政策所需的空间。”Eagle Asset Management固定收益部门董事总经理James Camp表示。

温和的通胀数据，加之市场押注美联储可能承诺维持目前刺激措施进度至少至年底而令投资人意外，刺激周二对30年期公债的买盘。

摩根大通证券周二发布的调查结果显示，在美联储货币政策会议前，更多投资人增加了对美国较长期公债的仓位。持有较长期公债多于指标的客户增至19%，为约五个月最高。

30年期公债 升2/32，收益率报3.347%，较周一尾盘跌0.3个基点。

指标10年期公债 价格持稳，报96-4/32，收益率报2.185%。

数据显示美国上月房屋开工增加6.8%，尽管远低于分析师预估后，但仍带动10年期公债收益率升至日高。

10年期通膨保值债券 和10年期公债收益率差周二尾盘报2.08%，较周一增加2.5个基点。该收益率差是衡量较长期的通胀预期。

-----------------------1952 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.266

五年期公债 99-24/32 (-) 1.055

10年期公债 96-04/32 (-03/32) 2.189