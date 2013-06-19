美国债市：公债价格走低，因贝南克暗示将缩减购债规模

* 美联储主席贝南克称如果经济预估正确，将缩减购债规模

* 美联储下调成长和通胀预期，但上调就业预期

* 指标10年期公债收益率攀升至15个月高位

* 五年期公债收益率触及2011年8月以来最高

路透纽约6月19日 - 美国公债价格周三回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，尽管美国经济成长步伐仍然缓慢，但如果经济预估被证明是正确的，联储准备缩减购债规模。

贝南克在美联储政策会议结束后举行的记者会上的讲话证实了交易商最大的担忧，即美联储可能会较他们的预期提前结束向市场提供几乎不要利息的资金。

对美联储缩减购债规模并最终上调短期利率的担忧引发公债市场的大举抛售，指标公债收益率触及15个月高位，五年期公债收益率攀升至2011年8月以来最高。

“他对通胀的态度比我或多数人预期的更为强硬。最让我意外的是，美联储的确淡化了近期通胀回落的影响。我原本认为这将给他们更长时间保持现有政策，”Brown Advisory的固定收益资产组合经理Thomas Graff称。

贝南克明确了美联储缩减刺激计划规模与收紧货币政策的区别，但有足够多的交易商对贝南克自约一个月前开始提及缩减购债规模以来，一直不曾软化其讲话基调感到失望。

今日稍早，美国联邦公开市场委员(FOMC)发布的政策声明显示，目前美联储将保持每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划。但并未像部分交易商希望的那样，承诺将在至少今年年底前保持这一进度。

指标指10年期公债价格 回落1-4/32，收益率较周二尾盘上扬13个基点，报2.318%，根据路透数据，此为2012年3月以来首见水准。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-02/32) 0.302

五年期公债 98-29/32 (-27/32) 1.230

10年期公债 94-31/32 (-1-06/32) 2.322