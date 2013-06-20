美国债市：公债价格走低，因美联储缩减购债计划的意图更加明确

* 市场大跌使美国公债收益率触及近两年最高

* 收益率攀升可能损及楼市和经济复苏

* 对美联储放慢购债进度的担忧重创全球信贷市场

路透纽约6月20日 - 对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候缩减购债规模的担忧周四拖累美国公债价格走低，使指标公债收益率攀升至2011年8月以来最高，持续了一个月的跌势尚无结束的迹象。

期间，公债价格跌势非常迅猛。iShares巴克莱20年以上上市交易基金累计回落约10.7%，同期内道指 跌幅为1,500点。

若公债收益率攀升之势持续，这可能会阻碍经济复苏。美联储曾表示，如果经济复苏足够强劲，联储将退出过去四年持续向银行系统注资，以应对全球金融危机的刺激举措。

“我们正处在利率体制转变的过程中。利率的长期转变趋势是上升，”ProShare Advisors LLC资本市场主管Stephen Sachs表示。

有迹象显示，其他信贷市场正在收紧，主要是中国，该国的银行间隔夜拆借利率触及纪录新高。这也是导致公债价格走低的因素之一。

10年期公债收益率今日攀升至2.42%，为2011年8月以来最高。公债收益率是抵押贷款利率和其他长期借贷成本的基准。

公债收益率突然大涨引发市场担忧这将损及楼市复苏。周四公布的数据显示，美国5月成屋销售触及三年半高位，显示楼市复苏加速。

对美联储将较部分交易商预期的时间提前结束近零政策的不安周三被证实，美联储主席贝南克给出了如何及何时削减850亿美元购债规模的计划。

公债收益率攀升拖累美国和全球其他信贷市场的表现，导致投资级和垃圾级债券的发行暂停，投资者和发行人均对公债收益率大幅攀升持谨慎态度。

近一个月前，贝南克提出了缩减购债规模的想法，自那以后，市场对美联储政策的认知已开始发生改变。

公债市场跌势迅猛且范围广泛，从对冲基金到大型基金经理的各类投资人纷纷抛售，公债收益率攀升将抵押贷款利率推升至一年来首见水平。TLT ETF今日的成交量为2012年5月以来最大，到1930GMT，成交量超过2,400万股。

近期数据显示，通胀回落，低于美联储设定的2%的目标，引发市场臆测美联储发出缩减购债规模的信号可能有些为时过早，但贝南克周三在记者会的讲话打消了市场的上述担忧。

市场对贝南克讲话的反应显示投资者重新评估通胀前景。目前投资者对通胀回落的担忧加剧，今日进行的70亿美元30年期通膨保值公债标售需求疲弱反应了这一情况。

衡量通胀预期的指标之一，10年期公债名义收益率与10年期通膨保值公债收益率之差今日跌至1.98%，为2011年12月以来最低水平。

现货市场，指标10年期公债价格 回落12/32，至94-9/32，收益率报2.401%，较周三尾盘高约5个基点。盘中触及2.471%，根据路透数据，为2011年8月以来最高。

30年期公债 今日跌幅最大。盘中一度回落逾2个大点，收益率攀升至约22个月最高3.548%。

iShares iBoxx Investment Corporate Bond Fund过去两天累计下跌2.5%，触及14个月低位。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.327

五年期公债 98-16/32 (-10/32) 1.313

10年期公债 94-04/32 (-18/32) 2.421