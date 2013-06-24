美国债市：长期公债价格反弹，收益率从近两年高位回落

* 多数公债价格缩减稍早跌幅，收益率从高位回落

* 投资人仍紧张，担心重拾跌势

* 周二美国财政部将发售350亿美元两年期公债

路透纽约6月24日 - 美国长期公债价格周一反弹，收益率从近两年高位回落，但投资人仍对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快缩减购债计划感到紧张。

上周，美联储主席贝南克称，联储可能因应经济改善和失业率降低而减少购债，令投资人不安。

一些市场人士认为自贝南克讲话后出现的波动是市场已经变得依赖联储每月850亿美元购债计划的证据。

“出口不大，所有人同一时间逃离，”Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer表示，“这不仅仅是在美国公债市场，这是全球性的，所有人都在抛售各种资产。”

市场大跌走势从美国公债市场蔓延至股市、信贷工具和新兴市场，各种资产的波动性也上升。

周一午后，随着股市脱离日低，长债转升，为市场可能正在接近某种程度的稳定带来希望。

“有时卖盘会枯竭，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，但补充道目前称近期跌势告终尚为时过早。

达拉斯联储银行总裁费希尔表示，即便联储减少刺激措施，但仍在执行宽松政策。这可能有助于带动对公债的买盘。

本周美国财政部将发售990亿美元附息公债，可能令债市进一步走软。周二财政部将发售350亿美元两年期公债、周三和周四将分别有350亿美元五年期和290亿美元七年期公债进场。

指标10年期公债 升1/32，收益率报2.54%，盘中一度升至2011年8月来最高的2.67%。

30年期长债 大涨17/32，收益率报3.56%，盘中高见2011年9月来最高的3.65%。

通膨保值债券(TIPS)周一稍早也遭受重创，根据TradeWeb数据，五年期TIPS收益率 周一转平，一度在零之上交投，为2011年2月来首次。

TIPS收益率近几个交易日攀升，因市场预期美联储缩减购债以及通胀前景迟滞。

市场将密切关注周四将出炉的个人消费支出(PCE)数据，以寻找是否通胀在较低水准趋稳、或上升、或物价压力持续下滑的迹象。

4月该指数按年增幅跌至1.05%的纪录低点，继续下滑可能令美联储能够缩减刺激措施的可能性降低。

“市场不应忘记那是一个关键因素，通胀长时间保持在低位将影响未来量化宽松政策的路径，”Brien称。

周一，美联储买入36.8亿美元2019-2020年到期的公债，这是其购债计划的一部分。

周二美联储将买入12.5-17.5亿美元2036-2043年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.388

五年期公债 97-30/32 (-01/32) 1.436

10年期公债 93-05/32 (+01/32) 2.539